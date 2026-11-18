Nuovo appuntamento con Il Tavolo di Che tempo che fa, il momento più informale e imprevedibile dello show condotto da Fabio Fazio. Mercoledì 18 novembre, a partire dalle 21:15, torna in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ la sesta puntata del programma, che da questa stagione ha cambiato collocazione e orario.

La trasmissione, che nelle precedenti edizioni trovava spazio in coda all'appuntamento domenicale di Che Tempo Che Fa, quest'anno va in onda in una nuova veste: ogni mercoledì in prima serata, con una puntata interamente dedicata al Tavolo e ai suoi ospiti.

Anche questa settimana Fabio Fazio accoglierà un gruppo particolarmente ricco di protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e del giornalismo. Tra i nomi più attesi figurano Marco Mengoni, Simona Ventura, Diletta Leotta, Adriano Panatta ed Eugenio Finardi, insieme a tanti volti ormai familiari al pubblico del programma.

Marco Mengoni

Il Tavolo di Che tempo che fa: tutti gli ospiti di mercoledì 18 novembre

La sesta puntata vedrà la partecipazione di Adriano Panatta, tra i più grandi tennisti italiani di sempre. Nel corso della sua carriera ha conquistato gli Internazionali d'Italia nel 1976, il Roland Garros nello stesso anno, diventando l'unico italiano dell'era Open a vincere il torneo, e la Coppa Davis con la Nazionale italiana. Sempre nel 1976 ha raggiunto il quarto posto del ranking mondiale, ottenendo complessivamente 10 titoli in singolare e 18 in doppio.

Al Tavolo ci sarà anche Eugenio Finardi, concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle il cantautore è stato eliminato dal dancing show di Milly Carlucci e ora è in attesa della puntata dedicata ai ripescaggi. Marco Mengoni interverrà in collegamento da uno dei concerti del suo tour Allo Sbagliato.

Tra gli altri ospiti della serata figurano Francesco Piccolo, Monica Maggioni e Marco Varvello. Maggioni, in particolare, è nelle librerie con il suo nuovo saggio Il partito di Dio.

Diletta Leotta

Da Simona Ventura a Diletta Leotta: gli altri protagonisti della serata

Non mancheranno i volti più amati dal pubblico televisivo e gli ospiti che, con le loro battute e i loro interventi, contribuiscono a rendere unico il clima del Tavolo. A raggiungere Fabio Fazio ci saranno Diletta Leotta, Raul Cremona, Nino Frassica, Simona Ventura, Diego Abatantuono, Francesco Paolantoni, Giucas Casella e Orietta Berti.

Presenti anche Paolo Rossi, Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli, pronti ad animare la serata tra racconti, ironia e momenti di intrattenimento. Al Tavolo siederà inoltre Filippa Lagerbäck, che coglierà l'occasione per presentare il suo libro-journal La vita che c'è.