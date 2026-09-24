Tale e Quale Show: Fabio Fazio come Ulisse per un ritorno in Rai?

Da Itaca a Viale Mazzini, ad un anno dalla scadenza di contratto con Warner si vocifera di un possibile ritorno in Rai di Fabio Fazio, ieri ospite di Carlo Conti a Tale e Quale Show. Ma quanto c'è di vero? Siamo alla fantatelevisione?

Ritorno a casa 1214 giorni dopo. Se Ulisse impiegò 10 anni per tornare a Itaca dopo la fine della guerra di Troia, Fabio Fazio ci ha messo 3 anni e quasi 4 mesi per tornare in Rai, grazie a Carlo Conti che l'ha voluto in giuria per la prima puntata della 16esima edizione di Tale e Quale Show, da quest'anno in onda il mercoledì sera.

Fabio Fazio boom su Nove

Fabio Fazio

Fazio aveva salutato viale Mazzini il 28 maggio del 2023, con l'ultima, storica puntata di Che Tempo che Fa, cinque mesi dopo è risorto su Nove con ascolti ugualmente eccellenti. Ma se su Rai3 erano oramai dati per scontati, l'accensione della prima serata su Nove è stata una sorta di miracolo catodico, per il 61enne conduttore ligure, riuscito laddove Amadeus ha fallito, portando altrove un proprio format e un'autorevolezza costruita nel corso del tempo. Dopo 40 anni di più che onorato servizio pubblico, poco più di 3 anni fa il conduttore accettò le lusinghe e il ricco contratto di Warner Bros, scappando da una Rai sempre più politicizzata che da troppo tempo polemizzava sulle sue interviste, sulle sue trasmissioni e sui suoi compensi.

Tecnicamente un contratto scaduto, ma era chiaro a tutti che il rapporto non potesse continuare a causa di un governo da lui ossessionato. A perderci è stata la tv pubblica, che ha visto andare altrove un professionista dalle indiscutibili capacità, affidabile nel saper gestire memoria e attualità, alto e basso, informazione e spettacolo, con un contratto quadriennale da 10 milioni di euro totali in scadenza nel 2027 e l'ipotesi di un clamoroso ritorno a viale Mazzini che ha preso forma nell'ultima settimana. Ma quant'è credibile un simile rumor?

Fabio Fazio torna in Rai?

Una foto di Fabio Fazio

Poco o niente. Warner punta fortissimo su Fabio Fazio, tanto dall'aver raddoppiato il suo appuntamento settimanale. Oltre alla tradizionale puntata di Che Tempo che Fa, in onda la domenica in prima serata, mercoledì 7 ottobre prenderà vita lo spin-off interamente dedicato al famigerato "Tavolo", che non sarà quindi più legato alla puntata domenicale ma avrà vita propria, andando a sfidare proprio Carlo Conti e Tale e Quale Show. Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros.

Discovery Sud Europa, ha recentemente definito Fazio un "talento con il quale abbiamo avviato un percorso editoriale ambizioso e con il quale condividiamo visione strategica, valori e significato di intrattenimento televisivo", per poi parlare del neonato spin-off di Che Tempo che Fa come un "naturale riconoscimento del valore editoriale del programma".

È quindi difficile, se non impossibile, immaginare che Nove possa lasciarsi sfuggire Fabio Fazio dopo aver raddoppiato la sua presenza in onda, così come è complicato ipotizzare un "rimpatrio" in Rai del conduttore nell'anno del ritorno alle urne, con un governo uscente a lui da sempre ostile. Quali sirene potrebbero mai ammaliarlo? Quali maghe riuscirebbero ad incantarlo, facendogli dimenticare gli anni di burrasca passati? Vero è che dopo gli addii di Sigfrido Ranucci, Federica Sciarelli, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer, Massimo Gramellini, Corrado Augias, Serena Bortone e Amadeus, con Francesca Fagnani in odore di fuga verso Mediaset, in Rai sembrerebbe non esserci rimasto più nessuno, se non Stefano De Martino, ma la "recompra" di Fabio Fazio sarebbe un colpo di mercato clamoroso. E difficilmente immaginabile.

La libertà concessagli da Warner su Nove negli ultimi tre anni è stata totale, con i suoi più acerrimi critici costretti al silenzio, perché oramai lontano dalla Rai e da altri stipendiato. Tornare indietro avrebbe il dolce sapore della rivincita, ma a quale prezzo? E con quali garanzie? In diretta a Tale e Quale Show il conduttore ha precisato di aver semplicemente accettato l'invito dell'amico Carlo Conti, dicendosi comunque felice di essere tornato in Rai, dove tutto ebbe inizio 40 anni or sono.

Tale e Quale Show 2026 vince la sfida degli ascolti

Carlo Conti e Anna Pettinelli nella prima puntata di Tale e Quale Show

Chi rischierà di uscire con le ossa rotte dal catodico mercoledì fratricida, paradossalmente, sarà proprio Carlo Conti, tra i pochi "totem" del servizio pubblico rimasti, spostato quasi per dispetto dal tradizionale venerdì sera ad un iper-competitivo mercoledì sera. La sua sedicesima edizione di Tale e Quale Show, frenata sin dall'esordio da un'Elettra Lamborghini completamente fuori fuoco nei panni della giudice, non dovrà sfidare solo le partite di Champions League e il rinnovato Chi l'ha visto? condotto da Raffaella Griggi, ma anche La Ruota dei Campioni... delle Stelle firmata Gerry Scotti, Bianca Berlinguer su Rete4 e la novità Che tempo che Fa formato Tavolo di Fabio Fazio, chiamato a drenare gli ascolti della prima serata di Rai1 dell'amico.

Nell'attesa Tale e Quale Show 2026 ha fatto suo il primo mercoledì sera della propria storia con 2.600.000 telespettatori pari al 19.3% di share. Lo scorso anno, ma di venerdì, furono 2.783.000, con share al 19,3%. Cifre praticamente identiche anche se in serate differenti, con la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in prima serata pericolosamente in calo al 16,8% di share. Aspettando l'arrivo del 3° incomodo, ospite a Tale e Quale Show per promuovere il suo nuovo appuntamento che andrà a battagliare con Rai1. Altro che ritorno a viale Mazzini, ieri sera abbiamo assistito al Cavallo di Nove con al suo interno Fabio Fazio.