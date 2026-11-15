Che Tempo Che Fa stasera sul NOVE: Ficarra e Picone, Elisa e tutti gli ospiti di Fabio Fazio

Una serata tra cinema, musica, libri e attualità: Ficarra e Picone presentano il nuovo film, Elisa racconta Kintsugi per i suoi 30 anni di carriera. In studio anche Fabio Volo, Burioni e Mantovani.

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, stasera, domenica 15 novembre 2026, sul NOVE e in streaming su discovery+. Alla guida del talk show torna Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, con una puntata che accoglie protagonisti del cinema, della musica, della cultura e dell'informazione. Tra gli ospiti più attesi ci sono Ficarra e Picone, Elisa e Fabio Volo: ecco chi sarà in studio e che cosa presenterà nel corso della serata.

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di stasera: da Ficarra e Picone a Elisa

Tra gli ospiti più attesi della puntata ci saranno Ficarra e Picone, che presenteranno il loro nuovo film La notte delle fragole, diretto da Alessandro Genovese che sarà presentato fuori concorso come evento speciale in anteprima al Torino Film Festival.

Anna Foglietta e Vittoria Puccini

Insieme a loro ci saranno anche Anna Foglietta e Vittoria Puccini, protagoniste femminili della pellicola, nelle vesti delle compagne dei personaggi interpretati dal duo comico. Dopo la presentazione al festival, il film arriverà nelle sale cinematografiche il 26 novembre 2026.

Spazio alla musica con Elisa, che racconterà il progetto Kintsugi, pensato per celebrare i suoi primi 30 anni di carriera. Un percorso artistico che comprende un nuovo album di inediti, in uscita il 27 novembre, e il mediometraggio Kintsugi... e sono la mia opera, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

La celebrazione culminerà con un grande evento dal vivo, in programma l'11 settembre 2027 alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia. Il concerto, intitolato Soundtrack '97-'27, sarà una grande festa per ripercorrere tre decenni di musica. Nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa, Elisa si esibirà anche con Ciao, brano contenuto nel nuovo album.

Elisa Toffoli

Gli altri ospiti di Fabio Fazio

Tra gli ospiti della serata ci sarà Don Davide Banzato, che presenterà il suo nuovo libro Il coraggio di pensare. Il mio viaggio con Giordano Bruno, un'opera che affronta il tema del pensiero e del rapporto con una delle figure più controverse della storia della filosofia.

In studio anche Fabio Volo, che parlerà dei suoi nuovi progetti. Lo scrittore presenterà il libro Vieni, torniamo a casa, pubblicato da Mondadori e disponibile dal 17 novembre, oltre al film Il mio nemico immaginario. La pellicola sarà presentata al Torino Film Festival e arriverà nei cinema il 10 dicembre 2026.

Fabio Volo

La puntata darà spazio anche alla scienza e alla ricerca. Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, presenterà il nuovo saggio Le molecole del dialogo. 10 lezioni di immunologia, in uscita il 17 novembre.

Accanto a lui ci sarà Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Un'occasione per affrontare temi legati alla medicina, all'immunologia e alla divulgazione scientifica.

Non mancheranno altri protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. Tra gli ospiti annunciati figurano Michele Serra, Mara Maionchi e Orietta Berti, pronti a portare in studio le proprie esperienze e i rispettivi racconti.

Per il mondo del giornalismo e dell'informazione saranno presenti Concita De Gregorio, Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica, e Nello Scavo, inviato di Avvenire.