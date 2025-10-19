Che Tempo Che Fa, Bruce Springsteen e gli altri ospiti di stasera 19 ottobre con Fabio Fazio su NOVE

Ecco chi sono gli ospiti di Fabio Fazio della terza puntata in onda stasera 19 ottobre di Che tempo che fa, accanto al conduttore ci saranno, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+, torna l'appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Anche questa settimana il talk propone un parterre di ospiti d'eccezione, tra cinema, musica, cultura e attualità.

Spazio al cinema internazionale e italiano

L'evento più atteso della serata sarà l'intervista esclusiva a Bruce Springsteen, leggenda del rock mondiale, che insieme all'attore Jeremy Allen White presenterà il film Springsteen: Liberami dal Nulla, in uscita nelle sale il 23 ottobre. Diretto da Scott Cooper e tratto dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes, il film racconta la nascita dell'album Nebraska, uno dei più intensi e intimi lavori del Boss. La nostra recensione di Springsteen: Liberami dal Nulla.

Spazio poi al cinema italiano con Virginia Raffaele, Aldo Baglio e Diego Abatantuono, protagonisti della nuova commedia di Riccardo Milani, La vita va così, ispirata alla vera storia del pastore sardo Ovidio Marras. Il film, presentato fuori concorso alla 20ª Festa del Cinema di Roma, arriverà nelle sale giovedì 23 ottobre. La recensione di La vita va così. Tra gli ospiti anche il maestro Pupi Avati, fresco vincitore del David di Donatello alla carriera, che presenterà il suo nuovo libro Rinnamorarsi. Cronaca di sentimenti veri e immaginari.

Jeremy Allen White è Bruce Springsteen in Springsteen: Liberami dal Nulla

Che Tempo che Fa: attualità e cultura

E ancora padre Gabriel Romanelli, parroco della Sacra Famiglia a Gaza; Chiara Amirante, fondatrice della comunità Nuovi Orizzonti, autrice di Liberi di amare. La vocazione; e Don Davide Banzato. Non mancheranno momenti dedicati all'attualità e alla scienza con Carlo Rovelli, Roberto Burioni, Michele Serra, Cecilia Sala, Massimo Giannini, Francesco Costa e Marco Varvello, per un dibattito che toccherà i principali temi del momento.

Il Tavolo: ironia e spettacolo

A chiudere la serata, come da tradizione, Che Tempo Che Fa - Il Tavolo, con un cast all'insegna dell'ironia e dello spettacolo: Mara Venier, Francesco Gabbani (nuovo giudice di X-Factor e in radio con il singolo Dalla mia parte), Nino Frassica, Mara Maionchi, Mago Forest, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Aldo Vitali (Direttore di TV Sorrisi e Canzoni, che presenterà il primo Festival dello Spettacolo dal 24 al 26 ottobre a Milano), Diego Abatantuono, Gigi Marzullo e Giucas Casella.