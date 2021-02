Che tempo che fa: Barack Obama ospite di Fabio Fazio, stasera su Rai3

Stasera su Rai3 appuntamento davvero speciale di Che Tempo Che Fa, che vedrà la presenza esclusiva di Barack Obama.

Al fianco di Fabio Fazio come ogni settimana anche Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e Roberto Saviano con il suo spazio d'approfondimento sull'attualità. Dalle 20:00 Che Tempo Che Fa - anteprima, dalle 20:30 Che Tempo Che Fa e dalle 23:00 Che Tempo Che Fa - Il Tavolo.

Tra gli ospiti, come già anticipato, il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama per un'intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande successo "Una terra promessa", tradotta in 26 lingue ed edita in Italia da Garzanti. Nel libro, Barack Obama, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 "per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli", ripercorre la sua straordinaria vita, da giovane in cerca di un'identità a leader del mondo libero, descrivendo la propria educazione politica e i momenti più significativi del primo mandato della sua storica Presidenza, un periodo di profonde trasformazioni e sconvolgimenti, fino al maggio 2011.

Oltre a lui, presenti in studio e in collegamento, anche il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; Roberto Burioni; il Presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi; il Presidente del CONI Giovanni Malagò; Carlo Cottarelli; Renato Pozzetto e Pupi Avati, rispettivamente protagonista e regista del nuovo film Lei mi parla ancora; il direttore de La Stampa Massimo Giannini; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; Giovanna Botteri.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa - Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo; ospiti Orietta Berti e Paolo Rossi; torna anche a Il tavolo Renato Pozzetto.