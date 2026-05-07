Barack Obama viene tormentato da Larry David nel teaser di Life, Larry & The Pursuit Of Unhappiness

HBO ha condiviso un teaser del nuovo progetto che è stato prodotto dall'ex presidente degli Stati Uniti e sua moglie Michelle.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è uno dei produttori della nuova serie Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness di cui è stato condiviso un esilarante teaser.

Il progetto dedicato alla storia americana, composto da sette puntate, debutterà sugli schermi della tv via cavo HBO il 26 giugno.

Cosa mostra il teaser dello show

Nel video condiviso online Barack dichiara in modo ironico: "Ho avuto modo di sedermi di fronte ad alcuni dei leader più intransigenti del mondo e di affrontare alcuni dei problemi più complessi a livello globale. Nulla mi ha preparato a lavorare con Larry David".

L'ex presidente viene mostrato mentre deve fare i conti con l'attore che vorrebbe inserirlo come uno dei suoi contatti in caso di emergenza.

Obama spiega inoltre che ha scelto di essere coinvolto come produttore del progetto per evitare il più possibile di essere alle prese con i problemi causati da David.

Cosa sappiamo della serie prodotta dai coniugi Obama

Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness proporrà in ogni puntata quattro differenti sketch ispirati ad alcuni momenti importanti della storia degli Stati Uniti.

Lo show televisivo è stato prodotto da Barack e Michelle Obama e la sinossi condivisa da HBO spiega che il presidente e sua moglie volevano onorare il 250esimo anniversario dell'America e celebrare con il progetto "la storia unica della nazione in questa occasione speciale... Ma poi Larry David ha chiamato".

Nei sette episodi che verranno proposti a partire da giugno su HBO e HBO Max reciteranno anche Bill Hader, Kathryn Hahn, Jon Hamm, Sean Hayes, lo stesso Obama, Susie Essman e Vince Vaughan.

Le puntate hanno una durata di 30 minuti e sono state scritte da David in collaborazione con Jeff Schaffer, che ne è il regista.