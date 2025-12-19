Barack Obama svela i suoi film preferiti del 2025, nella lista anche I Peccatori e Una battaglia dopo l'altra

L'ex presidente degli Stati Uniti ha svelato le sue preferenze in campo cinematografico, letterario e musicale degli ultimi mesi.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha rivelato i suoi film preferiti del 2025 e nella lista ci sono anche I peccatori e Una battaglia dopo l'altra.

La lista dei lungometraggi, romanzi e canzoni apprezzati negli ultimi mesi dal politico è stata pubblicata con un post sui social.

La lista dell'ex presidente

Barack Obama ha scritto online: "Mentre la fine del 2025 si avvicina, sto continuando una tradizione che ho iniziato durante il periodo trascorso alla Casa Bianca: condividere le mie liste annuali dei libri, film e brani musicali preferiti".

L'ex presidente ha aggiunto: "Spero che troviate qualcosa di nuovo da apprezzare, e per favore inviate ogni raccomandazione da tenere in considerazione!".

Tra i film segnalati tra quelli che ha amato di più nel 2025 ci sono alcuni titoli che sembrano puntare alla conquista degli Oscar come Una battaglia dopo l'altra diretto da Paul Thomas Anderson, I Peccatori di Ryan Coogler, Hamnet - Nel Nome Del Figlio firmato da Chloé Zhao, Sentimental Value di Joachim Trier e No Other Choice - Non c'è altra scelta di Park Chan-wook.

Non mancano poi The Secret Agent, Train Dreams con protagonisti Joel Edgerton e Felicity Jones, Jay Kelly con star George Clooney e Adam Sandler, Good Fortune di Aziz Ansari, e Orwell 2+2=5.

Il successo di Una battaglia dopo l'altra

Il film di Paul Thomas Anderson sarà disponibile in Italia su HBO Max a partire dal 13 gennaio ed è uno dei titoli che sembra in grado di poter dominare la stagione dei premi cinematografici, guidando le nomination ai Golden Globe con ben nove candidature, tra cui quella per Miglior Film - Musical/Commedia. Pochi giorni fa il lungometraggio è stato premiato come miglior film dell'anno anche dalla National Board of Review, conquistando inoltre i riconoscimenti per la miglior regia, quello per il miglior attore protagonista, andato a Leonardo DiCaprio, non protagonista, che ha visto premiato Benicio Del Toro, e miglior rivelazione per Chase Infiniti.

In precedenza il lungometraggio aveva conquistato il premio per il miglior film ai Gotham Awards, replicando il successo in occasione dei New York Film Critics Circle Awards 2025.