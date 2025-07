Larry David torna in tv con una sketch comedy prodotta da Barack Obama

HBO ha annunciato il nuovo progetto ideato da Larry David dopo Curb Your Enthusiasm e nel team c'è anche l'ex presidente americano.

Larry David collaborerà nuovamente con HBO in occasione di una miniserie di genere sketch comedy con al centro la storia americana. Il comico firmerà la sceneggiatura insieme a Jeff Schaffer, che ha fatto parte in passato anche del team di Curb Your Enthusiasm, mentre nel team di produttori ci sarà inoltre Barack Obama.

Cosa racconterà la nuova comedy

Il nuovo progetto, ancora privo di un titolo ufficiale, sarà composto da sei episodi della durata di trenta minuti. Larry David sarà impegnato come protagonista e produttore esecutivo, mentre Jeff Schaffer sarà produttore e regista.

Barack e Michelle Obama saranno invece produttori esecutivi del progetto tramite la loro Higher Ground Productions.

La sinossi del progetto dichiara: "Il presidente e Mrs. Obama volevano rendere omaggio al 250esimo anniversario dell'America e celebrare la storia unica della nostra nazione in questa occasione... Ma poi Larry David ha chiamato".

Le dichiarazioni dei produttori

L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Mi sono seduto a tavola con alcuni dei leader mondiali più complicati e ho lottato con alcuni dei nostri problemi più irrisolvibili. Niente mi ha preparato per lavorare con Larry David".

La star del piccolo schermo ha aggiunto: "Non appena è finita Curb, ho festeggiato con tre giorni di party con la schiuma in piscina. Dopo aver avuto una violenta reazione allergica al sapone, desideravo ardentemente tornare alla mia vita semplice di apicoltore, raccogliendo miele biologico dai fiori selvatici del mio prato. Ahimè, un giorno le mie api sono misteriosamente scomparse. Ed è così, con il cuore pesante, che torno in televisione, sperando di alleviare la perdita del mio amato alveare".

Schaffer ha concluso: "I personaggi che interpreterà Larry non hanno cambiato la storia. In realtà sono stati ampiamente ignorati dalla storia. E quella è una cosa positiva".