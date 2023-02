Che Dio ci aiuti 7, trama della quarta puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il settimo e l'ottavo. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco la trama di L'amore ti cambia e Le orme dei padri.

Cosa Vedremo Stasera

Episodio 7: L'amore ti cambia

Azzurra è convinta che Suor Teresa nasconda qualcosa e mentre indaga incrocia con piacere una sua conoscenza. Intanto Emiliano è costretto a invitare Sara a una cena di gala e sembra andare tutto storto. Ludovica, invece, va a Roma con Cate per trovare un documento scomparso che potrebbe scagionare sua madre, ma nel farlo scopre una verità sulla donna che la mette in crisi.

Episodio 8: Le orme dei padri

Emiliano e Sara si sono avvicinati e ora lei è tormentata da sogni in cui immagina di baciarlo...non è che Emiliano le piace? Intanto lo psichiatra è alle prese con un test del QI, ma il risultato non è quello sperato. Azzurra cerca di distrarlo, coinvolgendolo in un'indagine su un suo ex allievo. L'arrivo dei genitori mette Cate in crisi, non essendo loro a conoscenza della sua mancata accettazione al conservatorio. Anche Ludovica deve fare i conti con il suo rapporto con la madre: ha sempre cercato di assomigliarle, ma ora inizia a dubitare che sia stata la scelta giusta.

Cast:

Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon), Suor Teresa (Fiorenza Pieri), Sara Luparini (Federica Pagliaroli), Ludovica Perini (Emma Valenti), Cate Saltalamacchia (Ileana D'Ambra), Ettore (Filippo De Carli), Elia (Valerio Di Domenicantonio) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi)

La puntata di stasera di Che Dio ci aiuti 7 va in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25. Gli episodi si potranno seguire in live streaming su RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili tutte le puntate del 2023 e tutte le precedenti stagioni.