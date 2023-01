Che Dio ci aiuti 7, trama della terza puntata, stasera su Rai1

Stasera su Rai 1 in prima serata, alle 21:25, torna Che Dio ci aiuti. Dopo l'addio di Suor Angela il convento è nelle mani di Azzurra, gli episodi in onda stasera sono il quinto e il sesto. La stagione si compone di dieci puntate, in ognuna vedremo due episodi. Ecco la trama di Apri gli occhi e L'amore ti cambia.

Cosa Vedremo Stasera

Episodio 5: "Un lungo addio" Azzurra scopre che Suor Teresa potrebbe aiutarla a ristabilire l'ordine delle cose nel Convento e chiede consiglio a Suor Costanza per diventare una "suora perfetta" e conquistarla. Suor Teresa si occupa della ricerca affidatale dalla sorella, mentre Emiliano e Sara sono impegnati a vendicarsi con la sua ex. Ludovica scopre finalmente per quale motivo Ettore non vuole avere a che fare con lei. Azzurra e Cate, intanto, si impicciano nella storia famigliare di un bambino del coro, arrivando ad una soluzione che provoca un cambio di prospettiva da parte di Suor Teresa.

Episodio 6: "Apri gli occhi"

L'astio di Azzurra nei confronti di Suor Teresa la porta a farle una serie di piccoli scherzi e vendette, ma quello che non sa è che qualcuno la sta osservando. Intanto Sara ed Emiliano pensano a cosa organizzare per il compleanno di Elia, una missione che si rivela più complicata del previsto. In convento torna Carolina, l'ex barista dell'Angolo Divino: Suor Costanza, che è molto affezionata alla ragazza, sospetta che nasconda un segreto.

Dove eravamo rimasti

Episodio 1: "Giudizi universali"

Suor Costanza è andata via e il Convento è nelle mani di Suor Angela che, forse per la nuova responsabilità, è diventata precisina. La prima a soffrirne è Azzurra che cerca di scuoterla sperando che torni come prima. Emiliano sta organizzando il suo matrimonio, ma è anche alle prese con una paziente, Luisa, mamma di un bambino di 6 anni, Elia. Sarà questo caso a portare in convento una nuova suora molto rigorosa, Suor Teresa. E arriveranno anche due nuove ragazze, Ludovica e Cate: non potrebbero essere più diverse, ma entrambe nascondono un segreto sul perché sono finite ad Assisi.

Episodio 2: "Sensi di colpa"

Suor Angela si sente in colpa per aver lasciato Luisa ed Elia insieme un'ultima notte, visto quello che è successo. Il bambino viene portato temporaneamente in convento insieme a Sara, la ragazza che l'ha trovato. Azzurra vorrebbe alleviare il senso di colpa di Suor Angela e inizia a sospettare di Suor Teresa. Emiliano, invece, visti gli ultimi sviluppi della sua storia sentimentale, decide di cambiare vita e dismettere i panni del bravo ragazzo.

Episodio 3: "Restare o partire?" Suor Angela riceve una visita dal Vescovo, che mette in discussione il suo operato. Per distrarsi, la suora si occupa delle sue ragazze: cerca di aiutare Ludovica a sciogliersi un po', mentre vorrebbe convincere Cate ad affrontare il coro dei bambini. Inoltre, insieme ad Emiliano, inizia a pedinare Sara che sembra essersi cacciata nei guai. Azzurra, intanto, continua a indagare, determinata a scagionare Suor Angela. Nel frattempo, Suor Teresa ha scoperto un segreto nel passato di sua sorella e rimarrà ad Assisi più del previsto.

Episodio 4: "Progetti" Le nuove dinamiche al Convento degli Angeli mettono in crisi Azzurra, che è determinata a far tornare le cose com'erano prima. Dal canto suo, Suor Teresa è motivata ad adempiere la missione affidatagli dalla sorella per tornare il prima possibile a Parigi. Intanto le ragazze sono in crisi: Ludovica si sente in colpa per come si è comportata con Ettore, mentre Cate sta ancora cercando di capire cosa fare della sua vita. Nel frattempo, Sara fa da baby-sitter a Elia, mandando su tutte le furie Emiliano con i suoi modi ingenui e naïve.

Cast:

Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Azzurra Leonardi (Francesca Chillemi), Emiliano Stiffi (Pierpaolo Spollon), Suor Teresa (Fiorenza Pieri), Sara Luparini (Federica Pagliaroli), Ludovica Perini (Emma Valenti), Cate Saltalamacchia (Ileana D'Ambra), Ettore (Filippo De Carli), Elia (Valerio Di Domenicantonio) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi)