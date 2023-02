Che Dio ci aiuti 7: doppio appuntamento per la sesta e settima serata in onda martedì 21 e giovedì 23 febbraio

La prossima settimana, eccezionalmente, Che Dio ci aiuti 7 prevede un doppio appuntamento: la sesta e settima serata in onda martedì 21 e giovedì 23 febbraio in prima serata su Rai1.

Nel cast Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Fiorenza Pieri, Federica Pagliaroli, Emma Valenti, Ileana D'Ambra e con la partecipazione di Valeria Fabrizi.

La regia è affidata a Francesco Vicario e Isabella Leoni.

Che Dio ci aiuti è una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction.