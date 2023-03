Che Dio ci aiuti 7, clip dell'ultima puntata e le anticipazioni di Francesca Chillemi

Giovedì 16 marzo andrà in onda l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, ecco una clip tratta da uno dei due episodi conclusivi

Che Dio ci aiuti 7 termina il 16 marzo. Nonostante l'addio di Elena Sofia Ricci, la fiction ha mantenuto il suo pubblico, risultando sempre il programma più visto della prima serata del Giovedì. Ecco una clip tratta da uno dei due episodi conclusivi della fiction ed alcune anticipazioni che Francesca Chillemi ha regalato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Francesca Chillemi al settimanale dedicato allo spettacolo ha dato alcune anticipazioni su come si evolverà Azzurra, il personaggio dal lei interpretate. Attenzione Spoiler.

"Non l'avrei mai detto. Provo a immaginarmi una scena bizzarra: la giovane Azzurra modaiola, con le sue borse Chanel e le scarpe Louboutin, che chiede alla suora di oggi: 'Ma che ti è successo? Chi ti ha fatto il lavaggio del cervello?'". Francesca ha rivelato che Azzurra prenderà i voti.

"Da ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe. L'evoluzione del personaggio era dovuta anche per dare continuità alla serie, che ha bisogno di una suora nuova dopo l'arrivederci di Suor Angela. Azzurra non ha ancora scelto il suo nome da suora, ma alle spalle un bagaglio di ricordi ed esperienze", ha aggiunto l'attrice.

A proposito dell'addio di Elena Sofia Ricci, ha detto: "Non dimenticherò mai il suo sguardo sincero, fiducioso. E le sue parole: 'Ti voglio bene'". Qui trovate la nostra intervista a Elena Sofia Ricci dopo il suo addio alla fiction.