Che Dio ci aiuti 6: Can Yaman nell'ultima puntata di stagione, stasera su Rai1

Ultimo appuntamento, stasera su Rai1 alle 21:25, con Che Dio ci aiuti 6, che chiude però con l'arrivo di un gradito ospite: è Can Yaman! Il bell'attore turco infatti è chiamato a fare una delle cose in cui è maestro: sedurre.

Le anticipazioni dell'ultima puntata annunciano che Suor Angela, scoperta la verità su suo padre, non sa se rivelarla ad Erasmo. Nico nel frattempo prepara il matrimonio aiutato da Monica, ma il suo inconscio gli gioca un brutto scherzo. E mentre Azzurra si sente ormai una Super Suora, Carolina si comporta in modo molto strano: forse ha a che fare con il suo misterioso passato?

Erasmo sembra non essere scalfito dalla verità su Primo e suor Angela non se ne fa una ragione: è convinta che nasconda qualcosa. Ed effettivamente il ragazzo ha un piano... È arrivato il giorno del matrimonio di Nico e Ginevra, ma mille imprevisti e sorprese rischiano di far saltare la cerimonia: riusciranno a sposarsi? E in tutto questo, cosa farà Can Yaman? Sarà l'ultima tentazione di Azzurra.

Nel cast oltre ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) ritroviamo Valeria Fabrizi nel ruolo di Suor Costanza, poi Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi), Gianmarco Saurino (Nico), Diana Del Bufalo (Monica), Simonetta Columbu (Ginevra) Pierpaolo Spollon (Emiliano), Erasmo Genzini (Erasmo), Luigi Diberti (Primo), Irene Ferri (Elisa), Isabella Mottinelli (Carolina), Christian Monaldi (Edoardo), Olimpia Noviello (Penelope) e Damiano Cuccuru (Mattia).