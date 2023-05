Charlize Theron non ha idea di quando farà ritorno nell'MCU: 'Nessuno mi ha più chiamato'

Charlize Theron ammette di non sapere ancora niente del suo eventuale ritorno nei panni di Clea nel Marvel Cinematic Universe... per adesso.

Chi brama per rivedere Charlize Theron nei panni della misteriosa Clea dovrà attendere a lungo. L'attrice sudafricana non ha idea di quando farà ritorno nel Marvel Cinematic Universe. Quando le è stato chiesto se sapeva quando il suo suo cameo alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia avrebbe avuto seguito, Theron ha alzato le spalle.

"Non ho ricevuto nessuna chiamata. È un male?" ha detto al giornalista di MTV Josh Horowitz durante la premiere di Fast X a Roma. L'attrice ha poi chiesto scherzosamente al reporter di tagliare la sua risposta.

Chi è Clea?

L'attrice premio Oscar Charlize Theron è apparsa brevemente nella scena dopo i titoli di coda di Doctor Strange nel Multiverso della Follia nei panni di Clea.

Apparsa per la prima volta nel numero n. 126 di Strange Tales, pubblicato nel 1964, dopo la morte di Stephen Strange, Clea diventa il nuovo Stregone Supremo. Nipote del malvagio Dormammu, ha anche governato la Dimensione Oscura nel corso degli anni. Fondamentalmente, è una parte piuttosto importante della tradizione di Doctor Strange, perciò in molti auspicano il suo ritorno. Nell'universo Ultimate Marvel, Clea è la moglie dello scomparso Dottor Strange e madre dell'attuale stregone Stephen Strange Jr. Si presenta come una donna di mezza età con i capelli bianchi e un abbigliamento eccentrico, versione molto diversa da quella che abbiamo incontrato in Doctor Strange 2.