Charlize Theron e il suo folle 2020, la risposta alla challenge di Reese Witherspoon

Reese Witherspoon ha dato il via, su Instagram, a una simpatica challenge fotografica su questo complicato 2020 e Charlize Theron ha risposto entusiasta alla sfida.

Reese Witherspoon ha incominciato una challenge che Charlize Theron è intenzionata a finire: la simpatica "sfida" riguarda un calendario del 2020 e alcune foto.

Reese Witherspoon, dopo la mancata nomination agli Emmy Awards 2020, è andata oltre i malumori e il sarcasmo dei suoi fan che la difendevano e ha avviato una Challenge di meme su Instagram, che alcuni chiamano "Reese Witherspoon Challenge".

La Challenge è semplice: presenta un collage di immagini diverse inserite nei mesi di un calendario. In questo caso Witherspoon "interpreta" ogni mese con una sua interpretazione diversa nel corso degli anni, abbinando espressioni e umori specifici al periodo, con un risultato esilarante.

La Reese Witherspoon Challenge è ora diventata la nuova tendenza dei social media, con le persone che pubblicano collage dei loro volti. Questi includono famose celebrità televisive e cinematografiche, tra cui Kerry Washington, Mark Ruffalo, la modella Cara Delevingne, l'attrice Viola Davis e Sofía Vergara.

Anche Charlize Theron ha risposto alla Challenge, realizzando su Instagram il suo calendario del 2020. Le immagini parlano da sole.

Dopo aver raccontato che il periodo del lockdown per lei è stato come vivere in Mad Max: Fury Road, l'attrice ha rappresentato Luglio, Agosto e Settembre allo stesso divertente, azzeccato e "furioso" modo.