Charlize Theron si rasa i capelli nel video su Instagram: l'omaggio a Furiosa

Charlize Theron ha postato sui social un video in cui mostra la creazione del look di Furiosa, il suo personaggio in Mad Max: Fury Road.

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

Charlize Theron ha postato sui social un video in cui si rasa i capelli a zero per la creazione del look di Furiosa, il suo personaggio in Mad Max: Fury Road. Come ha spiegato su Twitter e Instagram (nel secondo caso il video è accompagnato da uno scatto del risultato finale), l'occasione è una proiezione speciale per beneficenza del film, che ha da poco festeggiato i cinque anni dall'uscita nelle sale. Questo il commento dell'attrice: "In onore della nostra proiezione al drive-in organizzata da CTAOP [Charlize Theron Africa Outreach Project, iniziativa volta a proteggere i giovani africani dal virus HIV, n.d.r.], torniamo indietro al punto di non ritorno nella creazione di Furiosa. Grazie di cuore a The Grove e Chad Hudson Events per aver reso possibile questa serata. Non vedo l'ora di rivedere il film sul grande schermo." Potete vedere il video qui sotto:

The Old Guard: Charlize Theron in un'immagine

Una bella iniziativa organizzata da Charlize Theron per beneficenza, e che al contempo soddisfa la voglia di cinema di chi è disposto a recarsi ai drive-in, la cui popolarità è aumentata negli ultimi mesi negli Stati Uniti al netto delle scelte limitate di programmazione (per ora, per forza di cose, si proiettano soprattutto titoli non recentissimi). L'attrice di origine sudafricana rimane molto legata al suo ruolo in Mad Max: Fury Road, film che ha rivoluzionato il cinema d'azione e conquistato stampa e pubblico sin dalla prima proiezione al Festival di Cannes nel maggio del 2015.

E visibilmente anche i fan sono molto legati a Furiosa e alla performance della Theron in particolare, poiché sotto il video non sono mancati commenti di disappunto legati al fatto che si sta lavorando a un prequel dove il personaggio avrà il volto di un'altra attrice. La Theron, dal canto suo, sta riscuotendo consensi su Netflix grazie a The Old Guard, apprezzato adattamento dell'omonimo fumetto dove recita anche al fianco dell'attore nostrano Luca Marinelli.