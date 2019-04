Charlize Theron fulmina il conduttore per il bacio in TV: "Chiedi il permesso!"

Ospite di una trasmissione in Francia, Charlize Theron ha bacchettato il conduttore tv che ha dato un bacio non appropriato alla sua traduttrice.

Charlize Theron non ha gradito quando il conduttore di una trasmissione in Francia ha baciato, a sorpresa, la sua traduttrice e lo ha fulminato sottolineando che prima di farlo avrebbe dovuto chiedere il permesso alla donna.

L'attrice era ospite insieme a Seth Rogen del programma televisivo Touche pas a mon poste per presentare il suo ultimo film, Long Shot, in cui interpreta una delle donne più potenti della Terra che viene corteggiata dal suo amore d'infanzia, Fred Flarsky, un giornalista ora disoccupato.

Durante la diretta trasmissione, il presentatore Cyril Hanouna si è improvvisamente alzato dal tavolo e si avvicinato alla traduttrice di Charlize Theron, stampandole un bacio sulla guancia accompagnando poi il gesto con le parole "Sei un amore". La cosa ha infastidito non poco l'attrice premio Oscar per Monster che ha letteralmente gelato con uno sguardo l'uomo per poi ribattere, con un sorriso a denti stretti: "Magari la prossima volta le chiedi il permesso".

La scena ha ovviamente faccio il giro del mondo tra i social e le pagine online con molti follower e fan di Charlize Theron che hanno subito sottolineato come la star abbia messo all'angolo il conduttore televisivo un po' troppo disinvolto.

Ecco il video: