Charlize Theron: “Mio figlio Jackson in realtà è una bambina e a me va bene così”

Le foto di Charlize Theron a spasso con il figlio Jackson vestito come una bambina fanno discutere l'opinione pubblica di mezzo mondo ormai da parecchio tempo. Così, in una recente intervista con il Daily Mail, è stata proprio lei a chiarire la questione.

"Jackson in realtà è una bambina" afferma con fierezza Charlize Theron. "Sì, pensavo anch'io che fosse un maschio quando l'ho adottato, ma ricordo il giorno in cui, a 3 anni, mi guardò negli occhi e mi disse "Io non sono un maschio". Ora posso dire che è una femmina coma sua sorella August. Quanto a me lo accetto così, sono la mamma orgogliosa di due bellissime bambine, che voglio proteggere e veder crescere, come qualunque genitore". Negli ultimi tempi la diva si è lasciata andare a dichiarazioni più "private": non solo ha rivelato la cotta giovanile per Tom Hanks, pochi giorni prima aveva lamentato l'assenza di corteggiatori e di un compagno stabile ormai da molti anni.

Charlize Theron in una scena di Un milione di modi per morire nel West con Seth MacFarlane

Non è sembrato così strano, quindi, che l'apertura sui suoi bambini - Jackson di 7 anni e August di 3, entrambi adottati - e sul proprio ruolo di madre, sia diventata per Charlize anche l'occasione di tornare a riflettere sul traumatico passato e sulla fondamentale figura di sua madre Gerda. "Mia madre è stata un'ispirazione. Mi ha insegnato a parlare sempre, a non nascondere mai la verità, che devi essere sempre in grado di sapere cosa sta succedendo intorno a te. Sono cresciuta in un posto in cui tutti bisbigliavano alle spalle, ma ho imparato dalla mia mamma che solo vivere con la verità fa sentire a proprio agio nella vita. E questo è quello che insegno ai miei figli. É giusto che vivano in base a come sono, e non sta a me decidere chi o cosa dovranno diventare in futuro. Da madre posso solo fare il possibile perchè loro crescano liberi di potersi esprimere".