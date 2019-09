Charlize Theron cambia look per Fast & Furious 9 (FOTO)

Charlize Theron tornerà in Fast & Furious 9 ma la sua cyber-terrorista Cipher avrà un look molto diverso dal passato, come testimonia una foto su Instagram.

Charlize Theron sta per tornare in Fast & Furious 9 ma lo farà con un deciso cambio di look per la sua cattivissima Cipher. Dopo l'esordio in Fast & Furious 8, infatti, la cyber-terrorista tornerà nel nuovo capitolo del franchise diretto da Justin Lin, ma lo farà con un deciso taglio di capelli.

Gli ammiratori della vecchia Cipher dicano pure addio ai lunghi capelli biondi: attraverso una foto condivisa dall'account ufficiale di Charlize Theron, infatti, possiamo ora dare una prima occhiata al nuovo look dell'affascinante criminale che tornerà come minaccia per Dominic Toretto e per la sua famiglia. Il primo sguardo alla nuova Cipher la mostra con un bowl cut molto più sportivo e decisamente più corto rispetto all'acconciatura precedente.

Ad accompagnare il nuovo look, una foto scattata nel dietro le quinte del set londinese e un fulmineo annuncio: "She's back", lei è tornata. Avevamo lasciato Cipher, infatti, in fuga alla fine di Fast & Furious 8, con un piano fallito alle spalle ma anche vittoriosa nel tentativo di fuga dal Deckhard Shaw di Jason Statham. Su Fast & Furious 9 non è dato conoscere ancora molto, ma sappiamo che Cipher tornerà per dare ancora filo da torcere al personaggio di Vin Diesel e non solo. Le riprese di Fast & Furious 9 sono iniziate la scorsa primavera a Londra, mentre l'uscita è prevista per il 22 maggio 2020. Alla regia ci sarà Justin Lin, che ha già diretto i film Fast & Furious Tokyo Drift, Fast and Furious - Solo parti originali, Fast & Furious 5 e Fast and Furious 6. Già annunciata anche la produzione di un decimo capitolo che dovrebbe chiudere definitivamente la saga.