Charlize Theron: "Dopo 25 anni a Hollywood, non sono famosa quanto Kim Kardashian"

Charlize Theron fa il bilancio della sua carriera in un'intervista ad Harper's Bazaar in cui ammette di non essere famosa quanto Kim Kardashian.

Charlize Theron ha ammesso candidamente che una carriera come attrice a Hollywood lunga 25 anni non la renderà mai famosa quanto Kim Kardashian. La statuaria attrice sudafricana ha fatto il bilancio della propria vita e carriera in un'intervista ad Harper's Bazaar in cui ha riflettuto anche sulla fama.

Atomica bionda: Charlize Theron alla premiere berlinese del suo ultimo film

"Mi sento come se fossi arrivata a un punto fermo", ha detto Charlize Theron della sua carriera. "Lavorare di più, credo, non cambierà il mio livello di fama. È sempre stata una corsa mediocre. Non sono mai stata una di quelle persone al livello di Kim Kardashian. Ma mi sento come se sia sempre stato così."

Theron è cresciuto in una fattoria in Sud Africa, appena fuori Johannesburg. A 16 anni è venuta in America per iniziare una carriera come modella, dedicandosi poi alle prime esperienze nella recitazione.

La bionda Charlize Theron in una scena di Gioco di donna

"Non sono cresciuta in America", ha detto Theron, "quindi mi ritrovo sempre a cercare di tenere la testa fuori dall'acqua con il sistema scolastico e gli esami, perché non mi è familiare. La mia istruzione è stata così diversa da quella impartita alle mie figlie qui in America. E quindi ci sono un sacco di campanelli d'allarme che derivano dall'essere un genitore senza esperienza".

La star di Mad Max: Fury Road ha spiegato che all'inizio della sua carriera ha dovuto darsi da fare per essere notata:

"La maggior parte dei miei 20 e 30 anni, e il modo in cui sono stata cresciuta, dovevi fare molto rumor per trovare uno spazio. Non mi piace necessariamente essere quella persona, ma c'è stato un momento nella mia vita in cui quello era l'unico modo in cui sapevo come funzionare".

Mad Max: Fury Road, Charlize Theron denuncia il comportamento di Tom Hardy sul set: "Non mi sentivo al sicuro"

Oggi Charlize Theron è una devota madre single di due figli adottive, Jackson, 10 anni e August, 7. la stessa attrice ammette che conciliare carriera e la crescita di due figlie da sola non è semplice:

"Ti consuma. Ci sono momenti con le mie figlie in cui mi siedo in macchina e loro sono dietro e mi fermo perché non voglio perdere una telefonata. Ma lo adoro. Non credo potrei farlo se non lo amassi".