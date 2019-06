Charlie's Angels: trailer ufficiale del reboot con Kristen Stewart ed Elizabeth Banks

Il primo trailer ufficiale di Charlie's Angels fa la sua comparsa a poche ore dall'arrivo del teaser diffuso da Entertainment Tonight.

Distribuita da Sony Pictures Entertainment, la clip di circa 3 minuti è scandita dalle note del brano composto da Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey per il film. Nel trailer vediamo subito due dei nuovi angeli - Sabina Wilson (Kristen Stewart) e Jane Kano (Ella Balinska) - in azione, ci vuole un po' di più per incontrare Elena Houghlin (Naomi Scott) che sarà da qui in poi la mente del gruppo (e la più impacciata nelle acrobazie e nei combattimenti corpo a corpo), una cervellona maga dei computer ma impegnata in un progetto ad alto rischio.

Da quando fa la conoscenza di Jane, Sabina, di Bosley (Elizabeth Banks)e della Townsed Agency, la vita di Elena subisce una netta sterzata: lasciati a casa i vestiti e l'aria da brava ragazza, si prepara a condividere non solo l'armadio (enorme!) delle altre Charlie's Angels, ma anche la loro pericolosa esistenza. Charlie's Angels, diretto da Elizabeth Banks, entra di diritto nel canone affiancandosi ai precedenti film e alla popolare serie tv. Nel cast troviamo Noah Centineo e Nat Faxon, oltre a Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Sam Claflin e alla stessa Banks che interpretano multiple incarnazioni di Bosley, fedele assistente del miliardario Charlie.

Il reboot sarà nelle sale italiane a partire dal 24 ottobre.