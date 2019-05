Charlie's Angels: svelato il logo del sequel con Kristen Stewart!

Il franchise di Charlie's Angels tornerà sul grande schermo il prossimo inverno e Sony ha rilasciato da poco il nuovo logo per i suoi nuovi agenti.

Non stupisce il fatto che la grafica sia simile a quella 'storica' del passato, visto che la regista Elizabeth Banks ha dichiarato che il film sarà un sequel più che un remake o un reboot. Nella pellicola ci saranno elementi non solo dei due capitoli cinematografici precedenti, ma anche qualcosa dalla storica serie tv che ha iniziato l'iconica saga: in Charlie's Angels scopriremo che non ci sono solo le tre agenti precedentemente conosciute, ma esiste un'enorme organizzazione che include diversi team, tra cui i nuovi volti.

Charlie's Angels:Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska in azione

A far parte del cast sono Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott, mentre al posto di Bosley ci sarà una nuova interpretazione, secondo le parole della regista: " Bosley ora è inteso come un grado dell'esercito, tipo il sottotenente. Tutti gli Angels sono stati interpretati da donne diverse ma c'è sempre stato un Bosley per ogni 'triade', allora ci siamo detti 'Ok, quindi vuol dire che è più di un nome proprio'." A interpretare i tre Bosley del film avremo la stessa Banks, Patrick Stewart e Djimon Hounsou.

Ecco il nuovo logo:

Da quanto mostrato nelle prime foto, Charlie's Angels sarà un'avventura globale. Il film è ambientato a Istanbul, Amburgo e Berlino. Al centro della storia ci sarà il lavoro in team, come sottolinea la Banks:

"Per me era importante fare un film su un gruppo di donne che lavora insieme e si supporta a vicenda, non volevo fare un film su una relazione sentimentale o sul fatto che non telefonano abbastanza spesso alle loro madri. Quando lavoro, non parlo di queste cose. Mi concentro sul mio lavoro. Volevo che gli Angeli facessero lo stesso, volevo trattarle col rispetto che le loro capacità meritano."

Charlie's Angels arriverà nei cinema americani il 15 novembre 2019.