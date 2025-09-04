Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nel trailer della Stagione 3 di Monster, in uscita su Netflix

L'attore di Sons of Anarchy sarà il celebre Ed Gein, criminale e assassino americano che ha ispirato le figure al centro di film come Pycho e Il silenzio degli innocenti

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Monster: The Ed Gein Story, terza stagione della serie antologica che si concentra sulle vicende di cronaca che vedono protagonisti alcuni dei più efferati serial killer della storia americana.

Protagonista dei nuovi episodi è Charlie Hunnam, celebre per l'acclamata serie Sons of Anarchy. Questa terza stagione racconterà una storia ambientata negli anni '50 in Wisconsin. Il mite e amichevole Eddie Gein viveva in una fattoria in rovina, nascondendo invece orrori così terrificanti da ridefinire il concetto di incubo americano.

Guidato dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione nei confronti della madre, i perversi crimini di Gein hanno dato vita a un nuovo tipo di mostro che ha tormentato Hollywood per decenni. Da Psycho a Non aprite quella porta, senza dimenticare Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha dato vita a dei mostri fittizi nati a sua immagine e alimentati dall'ossessione culturale per chi è deviato criminalmente.

Locandina di Monster: La storia di Ed Gein

Charlie Hunnam tornerà anche nella quarta stagione di Monster

L'attore prenderà parte anche alla quarta stagione della serie antologica creata e prodotta da Ryan Murphy già in lavorazione, che ripercorrerà invece la storia dell'assassina Lizzie Borden. Ovviamente, Hunnam interpreterà un ruolo diverso da quello dell'omicida Ed Gein, che al momento è avvolto nel mistero.

Come accennato, la Stagione 4 si concentrerà sulla vicenda di Lizzie Borden, una donna statunitense accusata di aver ucciso a colpi d'ascia il padre e la matrigna nel 1892, anno in cui fu emarginata dalla comunità del Massachusetts. Al centro di un processo molto seguito mediaticamente, Borden fu assolta da tutte le accuse nonostante i gravi indizi di colpevolezza.

Prima però vedremo come si rivelerà la Stagione 3, che arriverà su Netflix già il mese prossimo, con il debutto previsto per il 3 ottobre 2025. Oltre a Charlie Hunnam, nel cast ci sono anche Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill, e Robin Weigert.