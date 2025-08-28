Charlie Hunnam è Ed Gein nei poster della stagione 3 di Mostro che svelano la data di uscita degli episodi

Netflix ha condiviso i poster della serie Mostro: The Ed Gein Story, la terza stagione del progetto antologico ideato da Ryan Murphy e Ian Brennan.

L'appuntamento per gli spettatori è stato fissato al 3 ottobre sulla piattaforma di streaming.

Cosa racconterà Mostro 3

Il protagonista dei nuovi episodi è Charlie Hunnam, l'apprezzato protagonista di Sons of Anarchy. La terza stagione di Mostro racconterà una storia ambientata negli anni '50 in Wisconsin. Il mite e amichevole Eddie Gein viveva in una fattoria in rovina, nascondendo invece orrori così terrificanti da ridefinire il concetto di incubo americano.

Guidato dall'isolamento, dalla psicosi e da un'ossessione nei confronti della madre, i perversi crimini di Gein hanno dato vita a un nuovo tipo di mostro che ha tormentato Hollywood per decenni. Da Psycho a Non aprite quella porta, senza dimenticare Il silenzio degli innocenti, la macabra eredità di Gein ha dato vita a dei mostri fittizi nati a sua immagine e alimentati dall'ossessione culturale per chi è deviato criminalmente.

Oltre a Charlie Hunnam, nel cast ci sono anche Tom Hollander, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Vicky Krieps, Olivia Williams, Lesley Manville, Joey Pollari, Charlie Hall, Tyler Jacob Moore, Mimi Kennedy, Will Brill, e Robin Weigert.

Brennan ha diretto due degli episodi della stagione, mentre Max Winkler ha firmato i restanti sei.

Monster: The Ed Gein Story, un poster della serie

Il futuro dello show antologico

Ryan Murphy ha recentemente già svelato chi sarà la protagonista della prossima stagione del progetto antologico. Ella Beatty interpreterà infatti nello show Netflix Lizzie Borden, la giovane che ha brutalmente ucciso nell'agosto del 1892 i genitori nella loro casa di Fall River, nel Massachusetts. La coppia venne trovata massacrata da molteplici colpi alla testa con un'accetta.

Rebecca Hall nei panni della matrigna di Lizzie, Abby Borden, e Vicky Krieps nel ruolo di Bridget Sullivan, la cameriera della famiglia Borden.

Al momento non sono stati rivelati i nomi degli interpreti della sorella maggiori di Lizzie, Emma, e del padre Andrew.