Charlie Cox fa tremare il pubblico di Daredevil - Rinascita: "Non posso dire senza rivelare troppo, ma..."

Charlie Cox ha alimentato le speculazioni sul destino di Daredevil: Rinascita, la serie Marvel Studios che lo vede nuovamente nei panni di Matt Murdock. Durante un incontro con i fan, l'attore ha definito la seconda stagione come "l'ultima" dello show, lasciando aperti interrogativi sulla reale durata del progetto.

La serie, approdata su Disney+ a marzo 2025 come prosecuzione del successo Netflix, ha riportato sullo schermo anche Vincent D'Onofrio nel ruolo di Kingpin e Jon Bernthal nei panni del Punitore.

Il commento di Cox e il mistero sul costume nero

L'occasione per questa rivelazione è stata un panel organizzato da GalaxyCon, dove Cox ha parlato delle riprese della seconda stagione, in uscita a marzo 2026. L'attore si è soffermato in particolare sul nuovo costume nero del personaggio, definendolo il suo preferito per il design aggressivo e per un dettaglio inedito nella storia del personaggio. "Ci sono alcuni elementi che non esistono nei fumetti" - ha spiegato - "ed è una scelta unica del nostro show, di cui sono molto entusiasta".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox con indosso il costume del vigilante cieco

Ultima stagione o semplice fraintendimento?

Le parole di Cox non sono però una conferma ufficiale di una chiusura. È possibile che l'attore abbia usato l'espressione "ultima stagione" in senso diverso o che si sia trattato di un lapsus. Ad oggi, Marvel Studios non ha annunciato se Daredevil: Born Again proseguirà oltre la seconda stagione, e la produzione sembra mantenere il massimo riserbo sul futuro della serie.

Daredevil: Rinascita. Charlie Cox in una scena del settimo episodio.

Oltre al ritorno di Daredevil, i fan potranno rivedere il Punitore di Bernthal in uno speciale televisivo dedicato, sebbene non sia ancora stata fissata una data di uscita. Questa espansione dell'universo dei personaggi conferma l'interesse di Marvel nel mantenere viva la connessione con i fan storici delle serie Netflix e con il pubblico del MCU.