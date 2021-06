Channing Tatum condivide un "sanguinoso" selfie dal set di Lost City of D

L'attore Channing Tatum ha condiviso un selfie scattato durante le riprese di Lost City of D che lo mostra ricoperto di sangue.

Channing Tatum è attualmente impegnato nelle riprese del film Lost City of D accanto all'attrice Sandra Bullock e ha ora condiviso un nuovo selfie che lo mostra ricoperto di sangue.

La foto è stata accompagnata dalla breve didascalia "Hanno un incredibile barbecue sul set".

Il film Lost City of D, diretto da Adam e Aaron Nee, e scritto da Dana Fox ruota attorno a una scrittrice che vive da reclusa (Sandra Bullock) convinta che non ci sia niente di peggio rispetto a dover affrontare un tour promozionale con il modello che posa per le copertine dei suoi libri (Channing Tatum), fino a quando un tentativo di rapimento li obbliga ad affrontare un'avventura nella giungla, dimostrando che la vita può essere molto più strana e romantica rispetto a ogni romanzo.

La star di Magic Mike ha già condiviso degli scatti realizzati sul set, svelando anche un momento sul set con Sandra che vede impegnati i due attori a realizzare una scena in un fiume.

L'atmosfera durante la produzione del progetto sembra molto rilassata e divertente.

Tatum sembra sia stato scelto dalla produzione dopo che le trattative con Ryan Reynolds non hanno ottenuto il risultato sperato e nel film reciteranno anche Daniel Radcliffe con un ruolo da villain, Patti Harrison, Oscar Nunez, Da'Vine Joy Randolph e Brad Pitt con un piccolo cameo.

Lost City of D dovrebbe debuttare nelle sale americane il 15 aprile 2022.