Channing Tatum ricorda il disastroso provino per Thor: "Non avevo ancora imparato a stare fermo"

Channing Tatum è finalmente entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe dopo aver debuttato nei panni di Gambit in Deadpool & Wolverine, ma a quanto pare aveva già provato ad entrare nel MCU anni prima nei panni di Thor.

Nella sua ultima intervista concessa a Variety, Tatum ha raccontato di aver fallito il provino per interpretare il Dio del Tuono nel film di Kenneth Branagh del 2011. "Non volevo davvero essere Thor", ha ammesso Tatum. "Ma volevo fare un'audizione davanti a Kenneth Branagh".

L'audizione in sé non è andata bene. Come ha spiegato Tatum: "Dopo aver fatto una ripresa, [Branagh] mi ha detto: 'Non ti è permesso muoverti. Metti le mani su questa sedia'. E io mi sono bloccato. Ha colto nel segno. Ho passato i cinque anni successivi cercando davvero di imparare a stare fermo".

Deadpool & Wolverine: Channing Tatum è Gambit in un'immagine

Il trauma dopo la cancellazione del film su Gambit

Alla fine Chris Hemsworth ha ottenuto la parte di Thor, mentre Tatum avrebbe poi continuato a lavorare allo sviluppo di un film su Gambit alla 20th Century Fox, come parte del franchise degli X-Men dello studio. Gambit è sempre stato il supereroe preferito di Tatum. Il film ha affrontato una produzione travagliata negli anni successivi.

Inizialmente era prevista l'uscita nell'ottobre 2016, ma una revisione della sceneggiatura ha ritardato il progetto. Nel novembre 2017, Lizzie Caplan era entrata a far parte del cast del film come co-protagonista femminile. Il progetto non è mai decollato e alla fine è stato cancellato quando la Disney ha acquisito la Fox.

Tatum ha dichiarato di essere rimasto "traumatizzato" dopo aver trascorso anni a cercare di realizzare il film su Gambit, solo per vedere il progetto cancellato, aggiungendo: "Ho spento la mia macchina Marvel. Non sono riuscito a vedere nessuno dei film. Amavo quel personaggio. È stato troppo triste. È stato come perdere un amico, perché ero così pronto a interpretarlo".

Channing Tatum in azione nei panni di Gambit in Deadpool & Wolverine

Il riscatto con Deadpool & Wolverine e il nuovo Avengers

Fortunatamente per Tatum, ha finalmente avuto la possibilità di interpretare Gambit sul grande schermo grazie al suo ruolo a sorpresa nel film campione d'incassi della Marvel dello scorso anno con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Tatum ha pubblicato sui social media, in occasione dell'uscita del film, un commosso messaggio in cui esprimeva la sua emozione per aver finalmente avuto la possibilità di interpretare Gambit.

Come ciliegina sulla torta, inoltre, il Gambit di Tatum e il Thor di Hemsworth stanno condividendo il set del prossimo crossover Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo. Il progetto uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026.