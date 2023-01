Channing Tatum spiega perché ha divorziato da Jenna Dewan e ammette: "All'inizio è stato terrificante"

Tutti conoscono Channing Tatum attraverso i ruoli che ha portato sul grande schermo e le varie interviste rilasciate nel corso della carriera. La sua vita privata, come per ogni essere umano, è stata parecchio complessa e, almeno in base ad alcune recenti dichiarazioni di Tatum stesso, centrale anche per il suo lavoro, in particolare durante il suo divorzio da Jenna Dewan.

Durante una recente intervista con Vanity Fair Channing Tatum ha parlato della fine del suo matrimonio e del modo in cui il divorzio ha influito su tutto il resto. Nel raccontare la situazione personale di allora ha accennato ad alcuni problemi che lo tormentavano e di cui non comprendeva le ragioni, dato che la carriera stava andando a gonfie vele. Poi ha capito che quello stato d'animo non aveva nulla a che fare con il lavoro ma con il matrimonio con Jenna Dewan-Tatum.

Conosciutisi nel 2006 sul set di Step Up, la loro storia d'amore è andata avanti a discapito delle differenze, combattendo giorno per giorno pur di trovarsi: "Abbiamo combattuto in questo senso per molto tempo, anche se entrambi sapevamo che ci eravamo allontanati", ha ricordato Tatum. "Per un po' ci siamo raccontati una storia, soprattutto quando eravamo giovani, e abbiamo continuato a raccontarci quella storia, non importa quanto palesemente la vita ci stesse dicendo che eravamo così diversi. Quando sei genitore capisci davvero le differenze tra voi due. Perché ti urla tutto il giorno sul fatto che sei genitore in modo diverso, sul come guardi il mondo e lo attraversi".

Così ha parlato del divorzio cercando di leggerci anche gli elementi positivi: "All'inizio è stato super spaventoso e terrificante. La tua vita gira sul suo stesso asse e l'intero piano che avevi sotto ai piedi si trasforma in sabbia e ti passa tra le dita e dici 'Oh, merda. E adesso?' Probabilmente era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Non credo che altrimenti avrei mai fatto il lavoro su me stesso nel modo in cui ho dovuto farlo per cercare di capire cosa sarebbe successo. Ho mollato tutto e mi sono concentrato solo su di mia figlia. È stata la cosa migliore che avrei mai potuto fare. Perché nel tempo da solo che ho lei siamo diventati migliori amici".