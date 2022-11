Channing Tatum star del nuovo film d'azione del regista di Deadpool

Channing Tatum ha ufficialmente trovato il suo prossimo franchise d'azione. L'attore sarà, infatti, protagonista di Red Shirt, un thriller di spionaggio diretto dal regista di Deadpool David Leitch e basato su un soggetto di Simon Kinberg. Al momento i dettagli della trama sono piuttosto vaghi, ma secondo quanto riferito da Deadline si tratta di "una pellicola simil-James Bond che presenta una variazione sul tema delle spy story e potrebbe diventare un potenziale franchising".

Kelly McCormick e David Leitch produrranno Red Shirto on la loro compagnia di produzione 87 North; Tatum produrrà con la sua Free Association e tra i produttori figura lo stesso Simon Kinberg on la sua Genre Films.

Channing Tatum sulla scena di nudo di The Lost City: "Sandra Bullock ha recitato un monologo al mio pene"

Di recente Channing Tatum ha collaborato con David Leitch nel corale Bullet Train, in cui ha fatto un'apparizione.

Dopo il successo della commedia The Lost City, che ha visto protagonisti Channing Tatum e Sandra Bullock e ha incassato oltre 200 milioni di dollari, l'attore tornerà nei panni del ballerino spogliarellista più amato dalle donne in Magic Mike - The Last Dance, in arrivo nei cinema italiani il 9 Febbraio 2023.