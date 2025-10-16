Channing Tatum si è ferito durante una scena di nudo in Roofman: "Ho ancora la cicatrice"

La star di Magic Mike ha svelato di aver avuto una piccola disavventura mentre era impegnato in una scena del film diretto da Derek Cianfrance.

Channing Tatum ha raccontato di aver subito un piccolo infortunio durante le riprese di Roofman, il film diretto da Derek Cianfrance nel quale l'attore recita al fianco di Kirsten Dunst e Peter Dinklage.

Tatum ha ancora i segni di quell'infortunio, una cicatrice di ciò che gli è successo durante le riprese, dopo essersi fatto male in una scena in cui si trovava completamente nudo.

L'infortunio di Channing Tatum sul set di Roofman

"Non è stato fantastico, perché ero completamente nudo, quindi non potevo indossare protezioni o altro. Ero bagnato e insaponato, ed è stata semplicemente una scena disordinata".

Channing Tatum al Festival di Berlino 2016

Una scena che gli ha procurato una vera e propria ferita: "Mi sono davvero fatto male saltando sul portabiciclette. Poi dovevo fare il salto divertente verso il mio nascondiglio. Non sono riuscito a superare il bordo e mi sono tagliato la gamba. Ho ancora una cicatrice lì, e abbiamo dovuto semplicemente incollarla e continuare a girare".

Tatum ha aggiunto: "La cosa più memorabile, però, è stata guardare Derek [Cianfrance, il regista] e chiedergli: 'Come stiamo girando questa scena? Perché da qualsiasi angolazione si vedrà qualcosa.' E lui ha risposto: 'Sì, lo capiremo.' E io: 'Cosa significa lo capiremo? Perché tu sei proprio dietro di me mentre salto su quella cosa'"

Il primo incontro di Channing Tatum con Peter Dinklage

Nella scena 'incriminata' il direttore del negozio Toys 'R' Us, Mitch (Dinklage) scopre il personaggio di Tatum mentre si fa una doccia, costringendolo a fuggire nudo dal negozio inciampando su diversi oggetti prima di arrampicarsi su un muro e scappare.

Nell'intervista, Channing Tatum ha spiegato che quella è stata anche la prima volta che incontrava Peter Dinklage: "Gli ho detto: 'Salve, signor Dinklage. Sono Channing. Oggi vivremo un'esperienza.' Ma lui è un uomo vero. È una leggenda, un'assoluta leggenda. Ed è così bravo in questo film, tra l'altro. Sì, ha reso tutto più facile, divertente e piacevole".