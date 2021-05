Changeling: il film di Clint Eastwood con Angelina Jolie torna stasera su Rete 4

Stasera su Rete 4 alle 21:20 va in onda Changeling, il film diretto nel 2008 da Clint Eastwood con protagonista Angelina Jolie.

Stasera su Rete 4, alle 21:20, torna in TV Changeling, film diretto nel 2008 da Clint Eastwood, con Angelina Jolie e John Malkovich, e presentato al Festival di Cannes nel 2008.

Angelina Jolie in una scena di Changeling

Changeling, che riprende dai fatti di cronaca a cui è ispirato l'ambientazione, racconta di una donna, Christine Collins (Angelina Jolie), che denuncia la scomparsa di suo figlio, che le verrà riconsegnato dalla polizia dopo alcuni giorni. La donna però sostiene che il bambino ritrovato non sia il suo. Mai creduta e internata in manicomio, Christine verrà aiutata proprio da quel bambino, che ammetterà di non essere veramente suo figlio, ucciso da un serial killer...

Nominato a 3 premi Oscar e due Golden Globe nell'anno successivo, il film è ispirato a due fatti di cronaca realmente accaduti: quello denominato come Wineville Chicken Coop Murders - una serie di sparizioni e omicidi di bambini, tutti avvenuti in California tra il 1926 e il 1928, e tutti attribuiti al serial killer Gordon Stewart Northcott -, e un caso di sparizione seguito dal Los Angeles Police Department, chiuso dopo il ritrovamento del cadavere.