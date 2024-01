Challengers: Zendaya al centro del nuovo poster del film di Luca Guadagnino

Zendaya ammicca sensualmente con indosso un paio di occhiali da sole nel nuovo poster di Challengers, dramma a sfondo sportivo ambientato nel mondo del tennis e diretto da Luca Guadagnino.

Nel film Zendaya interpreta Tashi, ex campionessa di tennis divenuta allenatrice dopo che un brutto incidente ha interrotto la sua carriera che viene coinvolta in un triangolo sentimentale con Mike Faist e Josh O'Conner.

Primi dettagli su Challengers

Lo scorso anno Challengers era stato scelto per aprire la Mostra del Cinema di Venezia, ma la distribuzione ha rinunciato per via delle regole del sindacato attori che impedivano alle star di promuovere le pellicole durante lo sciopero. L'uscita del film è così slittata dall'autunno alla prossima primavera.

Zendaya Coleman veste i panni di Tashi Duncan, una forza della natura che non fa sconti né dentro né fuori dal campo. Sposata ad Art, campione di tennis a sua volta, la sua strategia per rilanciare la carriera del marito subisce una svolta quando riappare Patrick (Josh O'Connor), ex migliore amico di Art nonché ex fidanzato di Tashi.

Justin Kuritzkes ha scritto la sceneggiatura del film diretto e prodotto da Luca Guadagnino con Amy Pascal, Zendaya e Rachel O'Connor. La colonna sonora di Challengers è firmata da Trent Reznor & Atticus Ross.