Challengers: Zendaya non ha parlato per un'intera giornata ai colleghi per colpa di una canzone di Beyonce

Zendaya, durante le riprese di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino, si è totalmente immersa nella musica di Beyonce e non ha parlato con i colleghi per tutto il giorno.

A rivelarlo è stato l'attore Josh O'Connor in una nuova intervista rilasciata a V Man.

Una giornata particolare sul set

Zendaya interpreta in Challengers un'ex tennista professionista, Tashi, che si trova coinvolta in un triangolo sentimentale con il suo marito Art (Mike Faist) e il suo ex amico e fidanzato (Josh O'Connor).

L'attore britannico, conosciuto dai fan anche grazie al ruolo avuto in The Crown, ha raccontato: "C'è stato un giorno in cui stavamo girando e stava uscendo la nuova canzone di Beyonce. E nessuno poteva parlare con Z. Non abbiamo potuto parlare praticamente per tutto il giorno, stava semplicemente ascoltando quella canzone ogni secondo". Zendaya ha risposto: "Era l'ultimo giorno che abbiamo trascorso a Boston. E ho pensato: 'Quante probabilità c'erano?'. Ci ha regalato una bella canzone per celebrare il nostro addio".

I dettagli del film

Dal regista Luca Guadagnino - già candidato all' Oscar nella categoria miglior film con Chiamami col tuo nome - arriva Challengers, con protagonista Zendaya Coleman nel ruolo di Tashi Duncan, ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai finito Patrick (Josh O'Connor), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi qual è il prezzo della vittoria.

Challengers, diretto da Luca Guadagnino, è scritto da Justin Kuritzkes e prodotto da Amy Pascal, Luca Guadagnino, Zendaya, Rachel O'Connor. I produttori esecutivi sono Bernard Bellew, Lorenzo Mieli e Kevin Ulrich. La musica è di Trent Reznor & Atticus Ross.