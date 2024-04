Challengers: Zendaya in piazza Duomo a Milano per presentare il nuovo film di Luca Guadagnino

Dopo la breve tappa a Roma, continua il tour di presentazione di Challengers, l'ultimo film diretto da Luca Guadagnino che vede come protagonista Zendaya. Domenica mattina l'attrice di Spider-Man: No Way Home ha sfilato in uno splendido vestito bianco insieme alle sue co-star Mike Faist e Josh O'Connor e al regista italiano sulla Terrazza Duomo 21 a Milano.

Challengers uscirà nelle sale italiane il 26 aprile. Di seguito potete vedere i video della sfilata:

Challengers: un'immagine di Zendaya

Challengers

Le prime reazioni per il nuovo film di Guadagnino sono entusiastiche e positive, con i critici che hanno definito Zendaya "incredibilmente hot" e "sexy". Challengers vede protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria. Qui potete leggere la nostra recensione del film.

Justin Kuritzkes ha scritto la sceneggiatura del film diretto e prodotto da Luca Guadagnino con Amy Pascal, Zendaya e Rachel O'Connor. La colonna sonora di Challengers è firmata da Trent Reznor & Atticus Ross.

Zendaya ha recentemente recitato in Dune - Parte Due diretto da Denis Villeneuve, al fianco di Timothée Chalamet. Luca Guadagnino dirigerà l'adattamento di Camere separate dello scrittore Pier Vittorio Tondelli, After the Hunt con protagonista Julia Roberts e Queer, ispirato al romanzo di William S. Burroughs, che farà il suo debutto a Cannes 2024.