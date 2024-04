Challengers, la controversa finale degli US Open tra Serena Williams e Naomi Ōsaka ha ispirato il film

Challengers, l'ultimo film diretto da Luca Guadagnino e uscito nelle sale italiane il 24 aprile, ha preso ispirazione dalla controversa finale degli US Open del 2018 tra la statunitense Serena Williams e la giapponese Naomi Ōsaka. A rivelarlo è stato lo sceneggiatore Justin Kuritzkes.

Challengers: Zendaya, Josh O'Connor in una foto

Il film vede Zendaya nel ruolo di Tashi, una giocatrice di tennis professionista divenuta allenatrice, al centro di un triangolo amoroso tra due amici e rivali sportivi, interpretati da Mike Faist e Josh O'Connor. Nonostante i personaggi non siano ispirati a reali giocatori di tennis, Kuritzkes ha spiegato che la premessa è nata dalla sua fascinazione per la finale tra Williams e Ōsaka. In quella partita, la tennista nipponica, all'epoca ventenne, sconfisse la leggenda del tennis in tre set consecutivi, diventando la prima tennista giapponese a vincere uno Slam.

L'ispirazione

"Immediatamente, mi è sembrato un momento intensamente cinematografico, dove sei tutto solo sul tuo lato del campo e c'è solo un'altra persona in questo enorme stadio di tennis che si preoccupa tanto di te quanto tu di lei ma non puoi parlarci. Per qualche motivo è scattato nella mia mente: e se avessi bisogno di parlare di qualcosa? E se fosse qualcosa al di là del tennis? E se riguardasse entrambi? E se coinvolgesse la persona dall'altro lato della rete? Come potresti avere quella conversazione e come potresti comunicare la tensione di quella situazione usando gli strumenti specifici del cinema? È iniziato davvero tutto da lì per me" ha spiegato lo sceneggiatore del film distribuito in Italia da Warner Bros.

Nel cast del film, oltre ai tre protagonisti, anche Darnell Appling, AJ Lister, Nada Despotovich, Naheem Garcia, Hailey Gates e Jake Jensen. Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor hanno partecipato settimana scorsa alla trasmissione italiana Che tempo che fa di Fabio Fazio per presentare al pubblico il film, in uscita qualche giorno dopo. Challengers avrebbe dovuto aprire l'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia prima che lo sciopero di attori e sceneggiatori cambiasse i piani della Biennale.