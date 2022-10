Zendaya si è sottoposta a un allenamento di tre mesi per il suo ruolo di tennista in Challengers

Dovendo interpretare un ruolo strettamente legato allo sport, Zendaya ci ha messo tutta se stessa per prepararsi per il nuovo film di Luca Guadagnino.

In relazione al suo nuovo ruolo di tennista, parrebbe che Zendaya si sia allenata sui campi da gioco per mesi, come riportato da Variety, così da perfezionare la sua performance in vista di Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino.

Il filmmaker italiano ha infatti condiviso qualche nuovo dettaglio del suo prossimo progetto, le cui riprese si sono già concluse.

Descritto come "commedia sexy" dal suo stesso regista, Challengers si sviluppa partendo dal personaggio di Zendaya Coleman, per poi muoversi fra i confini di un triangolo amoroso che viene a formarsi mente allena il marito (interpretato da Mike Faist), un giocatore professionista che si prepara per il suo grande incontro contro l'ex di lei, nonché suo migliore amico d'infanzia, interpretato da Josh O'Connor.

Euphoria: Zendaya in un'immagine dello speciale Parte Uno: Rue

Parlando di Zendaya con Variety, Luca Guadagnino ha detto che: "È meravigliosa. Voglio dire, wow. Abbiamo montato il film e in realtà non usiamo quasi nessuno dei suoi doppi (controfigure). È così brava". Il regista ha poi parlato anche dei suoi altri attori spiegando: "Hanno passato circa tre mesi a lavorare molto duramente. Tutti - tecnicamente, atleticamente".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, un amore che è anche alchimia cinematografica

Con l'ex tennista professionista Brad Gilbert come consulente del film, la produzione di Challengers si è ufficialmente conclusa a giugno. Per adesso gli ultimi dubbi in merito alla pellicola sono legati solamente alla colonna sonora, in cui ancora non sappiamo se Zendaya stessa verrà coinvolta.