Challengers di Luca Guadagnino è primo al box office USA, debutto da 15 milioni

Il triangolo sentimental-tennistico di Luca Guadagnino con Zendaya ha incuriosito il pubblico americano tanto da far debuttare Challengers al primo posto del box office USA. 15 milioni di incasso raccolti in 3.477 sale, e una media per sala di 4.317 dollari, sono un risultato rispettabile per un film artistico rivolto a un pubblico adulto esigente, nonostante l'ingente budget di 55 milioni di dollari (per non parlare dei costi di marketing) per la pellicola che racconta un triangolo sentimentale tra una ex campionessa di tennis e due tennisti interpretati da Mike Feist e Josh O'Connor, come rivela la nostra recensione di Challengers.

Un fenomeno tutto americano quello delle pellicole a sfondo religioso che incassando bene al botteghino. Stavolta tocca a Unsung Hero, dramma incentrato sulla nascita del popolare duo rock cristiano For King & Country, che debutta al al secondo posto con 7,7 milioni di dollari da 2.832 sale del Nord America. Joel Smallbone, uno dei membri della band, co-dirige il biopic prodotto da Lionsgate e Kingdom Story Company insieme a Richard Ramsey. Recita anche nel film, interpretando suo padre. La pellicola è costata solo 6 milioni di dollari, il che indica che il film è già redditizio e beneficerà ulteriormente dei cinefili religiosi.

Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero: un'immagina tratta dal film

Stabile al terzo posto il blockbuster Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero. La pellicola diretta da Adam Wingard incassa altri 7,2 milioni che la portano a un totale domestico di 181,6 milioni. Come anticipa la nostra recensione senza spoiler di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero, il nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary Entertainment e Warner Bros. racconta la sinergia tra le due più potenti creature mostruose per salvare il pianeta da una temibile minaccia. Nel cast Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Dan Stevens.

In discesa il fenomeno Civil War. Il provocatorio thriller distopico del regista Alex Garland scenda dal primo al quarto posto e incassa altri 7 milioni di dollari che lo portano a superare i 56 milioni. La pellicola rovente che vede Kirsten Dunst nei panni di una giornalista che attraversa gli Stati Uniti violentemente divisi sta beneficiando della curiosità del pubblico americano in un momento delicato a livello di politica internazionale. Se volete farvi un'idea sul controverso film potete leggere la nostra recensione di Civil War.

Quinto, l'horror Abigail, interpretato dalla star di Scream Melissa Barrera, che aggiunge al suo bottino altri 5,2 milioni arrivando a 18,7 milioni totali. Il nuovo film dei Radio Silence è un'opera da tenere decisamente d'occhio, come ha già evidenziato la critica americana. La pellicola che arriverà nei cinema italiani il 16 maggio vede Melissa Barrera membro di un gruppo di aspiranti rapitori che si trovano nei guai quando la bambina che rapiscono si rivela essere una vampira assetata di sangue.