Chainsaw Man, il creatore Tatsuki Fujimoto lancerà una serie anime sui suoi primi lavori su Prime Video

Prime Video ha annunciato l'acquisizione esclusiva mondiale di Tatsuki Fujimoto 17-26, antologia anime tratta dai primi one-shot del celebre autore di Chainsaw Man e Look Back. Otto storie brevi, affidate a registi e studi diversi, debutteranno in streaming il 7 novembre 2025.

L'universo anime si fa sempre più competitivo e Amazon Prime Video ha deciso di giocare una carta di peso. Dopo aver già investito su titoli di richiamo, la piattaforma porta in esclusiva mondiale i lavori giovanili di uno dei mangaka più discussi e amati degli ultimi anni: Tatsuki Fujimoto.

Prime Video punta (di nuovo) su Tatsuki Fujimoto

La nuova antologia, intitolata Tatsuki Fujimoto 17-26, raccoglierà otto racconti brevi che l'autore aveva pubblicato su Shonen Jump quando era ancora studente. Questi lavori, considerati il terreno fertile da cui sarebbe germogliato l'universo narrativo di Chainsaw Man, verranno trasposti in anime da diversi studi e registi: tra i titoli spiccano A Couple Clucking Chickens Were Still Kickin' in the Schoolyard, Sasaki Stopped a Bullet, Mermaid Rhapsody e Nayuta of the Prophecy.

Lo stesso Fujimoto ha commentato con un tono tra il timido e l'autoironico questa riscoperta del suo passato creativo: "Vedere adattati in anime i miei lavori degli anni da studente mi ha messo ansia: mi sono chiesto se fosse davvero giusto, o se queste storie dipendessero troppo dalle ispirazioni altrui. Tuttavia, pur non avendoli ancora visti, credo che grazie al lavoro di registi talentuosi siano diventati opere compiute".

Le radici di un autore diventato culto

Il progetto non rappresenta solo un omaggio al talento di Fujimoto, ma anche una mossa strategica di Amazon. Negli ultimi anni Prime Video ha intensificato la sua presenza nell'animazione giapponese, arrivando a competere direttamente con giganti consolidati come Crunchyroll e Netflix.

Dopo aver trasmesso Look Back nel 2024, la piattaforma si è aggiudicata anche i diritti di opere legate a franchise popolari come Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX e Uma Musume: Cinderella Gray.

Thomas Dubois, responsabile degli originali francesi e giapponesi di Prime Video, ha spiegato: "Siamo entusiasti di portare Tatsuki Fujimoto 17-26 agli abbonati di tutto il mondo. Lavorando con una serie di creatori di talento, abbiamo dato vita a queste prime storie che rappresentano le origini creative di un autore capace di costruire mondi unici e narrazioni singolari".

Prime Video, che già ospita la serie cinematografica Rebuild of Evangelion e titoli di nicchia divenuti cult, dimostra così di voler consolidare un'identità anime sempre più forte. Jennifer Salke, a capo di Amazon MGM Studios, lo aveva anticipato: "Uno degli aspetti più entusiasmanti del nostro lavoro in Giappone è proprio l'espansione della strategia di contenuti anime nei prossimi anni".

Con Tatsuki Fujimoto 17-26, l'obiettivo non è soltanto offrire un catalogo ricco, ma intercettare quella fascia di pubblico globale che cerca autenticità, sperimentazione e la possibilità di scoprire l'origine di un mito contemporaneo del fumetto giapponese.