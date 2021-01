Chadwick Boseman, Anthony Mackie non ha ancora visto il suo ultimo film: "Troppe emozioni"

Su Netflix è possibile trovare l'ultimo film al quale ha partecipato il compianto Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto a soli 43 anni. Eppure, l'amico e collega del MCU Anthony Mackie non è ancora riuscito a trovare il coraggio per vedere Ma Rainey's Black Bottom.

Ma Rainey’s Black Bottom: il character poster di Chadwick Boseman

In un'intervista con Extra TV, l'attore ha spiegato come in questo momento sia davvero difficile per lui dedicarsi alla visione del film con Viola Davis in cui Chadwick Boseman fa la sua ultima apparizione sullo schermo nei panni del musicista Levee: "Non l'ho ancora visto. Ma Rainey's Black Bottom occupa già un posto speciale nel mio cuore, per via del rapporto d'amicizia che c'era con Chad, ma proprio per questo non ce l'ho ancora fatta, emotivamente parlando, a sedermi davanti allo schermo e premere il tasto play. Perché non sarei in grado di guardarlo e godermi la sua performance e l'arte del film. Troppe emozioni".

Chadwick Boseman, Anthony Mackie ricorda il loro primo bizzarro incontro

Mackie, che aveva già raccontato qualcosa sulla sua longeva amicizia con Boseman in una precedente intervista, ha poi continuato: "Incontrai Chad nel '98/'99, quindi lo conoscevo da parecchio tempo. La cosa bella di Chad... Al contrario di tutti gli altri al giorno d'oggi, Chad ha sempre tenuto privata la sua vita personale e i suoi cari. È una delle cose che avevamo in comune".

"A lavoro era tutto lavoro, ma a casa era tutto all'insegna della famiglia e degli amici, e non permettevamo alle due cose di mescolarsi, perché è così che rimani coi piedi per terra. Ed è ciò che vedi quando guardi al suo rapporto con la moglie, con la sua famiglia"

"Io e Chad eravamo dei ragazzi di campagna. Arrivavi a casa e tua madre ti faceva cavolo e pane di mais. Ali di tacchino, insalata di patate... Quella era casa nostra" ha poi concluso.