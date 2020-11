Chadwick Boseman, Anthony Mackie ricorda il loro primo bizzarro incontro

Lo scorso 28 agosto ci lasciava Chadwick Boseman, l'amato interprete di Black Panther nei film targati Marvel Studios, e un attore la cui passione per il cinema è rintracciabile già dai tempi dell'università. E proprio a quel periodo risale il primo incontro tra il Re di Wakanda e il futuro collega del MCU Anthony Mackie.

A raccontare la buffa storia è lo stesso Mackie durante un'intervista con Entertainment Tonight. "Ho parecchi ricordi di Chad. Avevo un grande affetto per lui come amico" esordisce l'interprete di Sam Wilson/Falcon "La prima volta che lo incontrai fu nel 1998, quando andai alla Howard per vedere l'Elizabeth Catholic Collection con la mia ragazza. Mi portò lì a teatro, e a quel tempo Chadwick stava dirigendo uno spettacolo".

All'epoca i due avevano poco più di 20 anni, e non avevano ovviamente idea di cosa potesse riservare loro il futuro...

"Lui era seduto su una sedia da ufficio e continuava a girare per la stanza. La mia ragazza allora gli disse 'Hey Chad, ti vorrei presentare un mio compagno della Julliard, Anthony' e lui le rispose 'Aspetta un attimo, mi sto concentrando. Così si rischio di rovinare l'atmosfera'. E ha continuato a girare per la stanza, e io là che dicevo 'È bello incontrarti, amico' e lui 'Ci sono quasi!'".

E pensare che diversi anni più tardi questo sarebbe stato un simpatico aneddoto tra due co-star di una serie di film da milioni di dollari al botteghino, premi a destra e a manca, e una popolarità inaudita.

"Una volta che la sua carriera era ormai lanciata, gli dissi 'Ma ti ricordi il nostro primo incontro?' e lui 'Si, beh, preferirei non parlarne... Ne stavo passando di ogni a quei tempi!'".

Al momento, Mackie è in Europa per ultimare le riprese della serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, di cui è protagonista assieme a Sebastian Stan. Ancora nessuna informazione è stata diffusa su quando lo show potrebbe arrivare sulla piattaforma streaming.