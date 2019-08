Cetto c'è, senzadubbiamente una scena del film di Antonio Albanese

Cetto c'è, senzadubbiamente segna il ritorno al cinema di Cetto La Qualunque, il personaggio creato da Antonio Albanese. l'uscita del film è prevista per il prossimo 21 novembre, ma nell'attesa possiamo vedere una scena in anteprima.

Il personaggio di Cetto La Qualunque è apparso per la prima volta in televisione nel 2003 nel corso della trasmissione Non c'è problema, per poi essere lanciato definitamente grazie a Mai dire Domenica e Mai dire Lunedì, i programmi di Italia Uno condotti dalla Gialappa's band, nel 2007 Fabio Fazio lo chiama come ospite fisso in Che tempo che fa. Cetto La Qualunque è un imprenditore e politico calabrese, chiaramente corrotto che decide di darsi alla politica per curare i propri interessi usando lo slogan "Cchiù pilu pi tutti".

Antonio Albanese portò il suo personaggio al cinema nel 2011 con Qualunquemente, nel film l'imprenditore calabrese corrotto e ignorante, torna in Italia dopo una lunga latitanza all'estero. Per evitare l'elezione a sindaco di Giovanni De Santis, un "pericoloso" paladino dei diritti, Cetto decide di "salire in politica" per difendere la sua città. Nel secondo film Tutto tutto niente niente del 2012, Antonio Albanese questa volta si fa in tre. Ritroviamo il politico calabrese Cetto La Qualunque, il nordico di 'professione secessionista' Rodolfo Favaretto ed il mistico Frengo Stoppato, già portato al successo durante la trasmissione televisiva Mai dire Gol. I tre hanno in comune lo stesso tragico percorso di vita, dal Parlamento al carcere.

In Cetto c'è, senzadubbiamente Antonio Albanese veste per la terza volta i panni dell'imprenditore calabrese, il film sarà distribuito da Vision Distribution a partire dal prossimo 21 novembre, Giulio Manfredonia sarà anche questa volta dietro la macchina da presa, il film è stato scritto dallo stesso Albanese con Piero Guerrera.

Della trama del film si sa ancora poco, la video clip che vi proponiamo oggi ne è una prima anticipazione e la produzione ha voluto giocare con l'uscita de Il Re Leone. Come Mufasa con Simba nel contenuto extra intitolato "Tutto questo un giorno sarà tuo" Cetto fa vedere al figlio Melo quello che sarà il suo lascito, e mentre Melo guarda la natura un Cetto sconfortato lo invita a guardare le ragazze che lo stanno aspettando perché "più natura del pilu non c'e niente".