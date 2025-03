Emilia Pérez domina l'edizione 2025 dei Cesar conquistando 7 premi

L'edizione 2025 dei premi Cesar si è conclusa con il dominio di Emilia Perez, che ha conquistato ben 7 riconoscimenti, tra cui anche quelli come Miglior Film e Miglior Regista.

L'edizione 2025 dei Cesar, i premi più ambiti del cinema francese, è stata segnata dal dominio di Emilia Perez, che ha conquistato ben 7 statuette.

Le attrici Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon, ancora alle prese con i commenti e le critiche causate dai suoi messaggi condivisi sui social media, hanno tuttavia perso il premio come Miglior Attrice, assegnato invece a Hafsia Herzi per la sua performance in Borgo.

Le battute sulle polemiche

Emilia Perez ha conquistato gli ambiti riconoscimenti nelle categorie Miglior Film e Miglior Regista durante la 50esima edizione dei Cesar.

Il regista Jacques Audiard e Saldana, durante la serata, erano seduti nella stessa fila di Gascon, ma sembra che non si siano rivolti la parola. Il conduttore della cerimonia, Jean-Pascal Zadi, ha fatto una battuta sulla situazione nel suo monologo di apertura dicendo in modo ironico che il film era nominato anche come Miglior Tweet e rivolgendosi ad Audiard sottolineando: "Jacques, è tutto quello che ci rimane, dobbiamo riderci su!".

Tra i film vincitori ci sono anche La storia di Souleymane, che ha conquistato quattro premi tra cui quello assegnato ad Abou Sangare, che ha spiegato come il lungometraggio abbia cambiato la sua vita, come attore emergente.

I vincitori dei Cesar 2025

Il premio alla carriera è stato invece assegnato a Julia Roberts che, salita sul palco, ha dichiarato ironica che non riconosceva la metà dei film mostrati in un montaggio della sua carriera, aggiungendo poi: "Sono passati molti anni da quando ho avuto l'opportunità, ogni giorno, di vivere il mio sogno. Sono grata nei confronti delle persone che mi hanno permesso di vivere questo sogno. Le persone per cui sono più grata, e a cui devo di più, sono mio marito e i miei tre meravigliosi figli".

Ecco la lista di tutti i vincitori dell'edizione 2025 dei premi Cesar.