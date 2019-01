César 2019: L'affido e 7 uomini a mollo guidano con 10 nomination

Le nomination dei César 2019, l'equivalente francese del premio Oscar, sono state annunciate nella giornata del 23 gennaio e a guidare con il maggior numero di candidature sono L'affido e 7 uomini a mollo.

I film diretti da Xavier Legrand, premiato due anni fa alla Mostra del Cinema di Venezia con il Leone d'Argento, e quello di Gilles Lellouche hanno infatti raggiunto quota 10 nomination.

Alle loro spalle c'è I fratelli Sisters, il progetto western di Jacques Audiard con protagonisti Joaquin Phoenix e John C. Reilly che ha debuttato al festival veneziano a settembre, e En liberté! firmato da Pierre Salvadori.

L'Italia, in questa edizione, è rappresentata da Hannah di Andrea Pallaoro che vede protagonista l'attrice Charlotte Rampling, in corsa per il premio come Miglior Film Straniero.

Durante la cerimonia di consegna dei premi, che si svolgerà il 22 febbraio a Parigi, verrà celebrato anche Robert Redford con il premio alla carriera.

Ecco tutte le nomination:

Miglior Film

La Douleur - Emmanuel Finkiel

I fratelli Sister - Jacques Audiard

7 uomini a mollo - Gilles Lellouche

L'affido - Xavier Legrand

Pupille - Jeann Herry

En Liberté! - Pierre Salvadori

Guy - Alex Lutz

Miglior Regia

Jeanne Herry - Pupille

Emmanuel Finkiel - La Douleur

Jacques Audiard - I fratelli Sisters

Gilles Lellouche - 7 Uomini a mollo

Xavier Legrand - L'affido

Pierre Salvadori - En Liberté!

Alex Lutz - Guy

Miglior Attrice

Léa Drucker - L'affido

Virginie Efira - Un amour impossible

Mélanie Thierry - La douleur

Élodie Bouchez - Pupille

Sandrine Kiberlain - Pupille

Cécile de France - Mademoiselle de Joncquières

Adele Haenel - En liberté!

Miglior Attore

Romain Duris - Nos batailles

Denis Ménochet - L'affido - Una storia di violenza

Philippe Lellouche - Pupille

Édouard Baer - Mademoiselle de Joncquières

Vincent Lacoste - Amanda

Alex Lutz - Guy

Pio Marmaï - En liberté!

Miglior Attrice Non Protagonista

Isabelle Adjani - Le monde est à toi

Karin Viard - Les chatouilles

Virginie Efira - 7 uomini a mollo

Leïla Bekhti - 7 uomini a mollo

Audrey Tautou - En liberté!

Miglior Attore Non Protagonista

Jean-Hugues Anglade - 7 uomini a mollo

Damien Bonnard - En liberté!

Clovis Cornillac - Les chatouilles

Philippe Katerine - 7 uomini a mollo

Denis Podalydès - Plaire, aimer et courir vite

Miglior attrice emergente

Ophélie Bau - Mektoub, My Love: Canto Uno

Galatea Bellugi - L'apparition

Jehnny Beth - Un amour impossible

Lily-Rose Depp - L'homme fidèle

Kenza Fortas - Shéhérazade

Miglior attore emergente

Anthony Bajon - La prière

Thomas Gioria - L'affido

William Lebghil - Première année

Karim Leklou - Le monde est à toi

Dylan Robert - Shéhérazade

Miglior Opera Prima

L'amour flou - Romane Bohringer e Philippe Rebbot

Les chatouilles - Andréa Bescond ed Eric Metayer

L'affido - Xavier Legrand

Sauvage - Camille Vidal-Naquet

Shéhérazade - Jean-Bernard Marlin

Miglior Film Straniero

Miglior Sceneggiatura originale

En liberté

7 uomini a mollo

Guy

L'affido

Pupille

Miglior sceneggiatura non originale

Les Chatouilles

La Douleur

I fratelli Sisters

7 uomini a mollo

L'affido

Migliori scenografie

La douleur

L'empereur de Paris

I fratelli Sisters

Mademoiselle de Joncquières

Un peuple et son roi

Migliori costumi

La douleur

L'empereur de Paris

I fratelli Sisters

Mademoiselle de Joncquières

Un peuple et son roi

Miglior fotografia

La douleur

I fratelli Sisters

Mademoiselle de Joncquières

7 uomini a mollo

L'affido

Miglior montaggio

Les chatouilles

En liberté!

I fratelli Sisters

7 uomini a mollo

L'affido

Miglior sonoro

La douleur

I fratelli Sisters

7 uomini a mollo

Guy

L'affido

Miglior colonna sonora

Amanda

En liberté!

I fratelli Sisters

Guy

Pupille

Un amour impossible

Miglior film animato

Astérix : le secret de la potion magique

Dilili à Paris

Pachamama

Miglior cortometraggio animato

Au cœur des ombres

La mort, père et fils

L'évasion verticale

Vilaine fille

Miglior Cortometraggio

Braguino

Les âmes galantes

Capitaliste

Laissez-moi danser

Les petites mains

Miglior Documentario

America

De Chaque instant

Le grand bal

Ni juge, ni soumise

Le procès contre Mandela et les autres