C'era una volta a... Hollywood: Flavia Vento alla premiere: le reazioni sui social

Flavia Vento deve aver cambiato idea su Quentin Tarantino: ieri sera la showgirl era alla premiere di C'era una volta a... Hollywood a Roma e molti fan sono rimasti sorpresi dalla sua presenza.

Facciamo un piccolo passo indietro: pochi mesi fa, a fine maggio, Flavia Vento aveva dichiarato che Quentin Tarantino fa film per malati di mente. Più precisamente la Vento si era rivolta direttamente a Leonardo DiCaprio, che in quei giorni aveva presentato C'era una volta a... Hollywood a Cannes insieme al regista e al resto del cast del film. La showgirl non è nuova ad approcci "diretti", anche se virtuali con le star internazionali - molti ricorderanno i suoi messaggi indirizzati a Tom Cruise - e anche in quell'occasione sollevò numerose reazioni divertite al suo tweet.

Neanche tre mesi dopo però, Flavia Vento deve aver cambiato idea sui film di Quentin Tarantino, visto che ieri era tra gli invitati alla premiere del film a Roma, e lo ha confermato lei stessa con un video.

Once upon a time in hollywood ieri sera prima di @LeoDiCaprio e @QuenTarantino 😅😅 pic.twitter.com/VGw64CuDWt — Flavia vento (@Flaviaventosole) August 3, 2019

Nel video in questione Flavia fa un piccolo giro per mostrare il red carpet organizzato davanti al Cinema Adriano e qualcuno dietro di lei accenna ad un saluto scherzoso. La Vento non era l'unica vip italiana presente all'evento: oltre a lei c'erano Alessandro Borghi, Filippo Nigro, Manuel Agnelli, Christian De Sica e suo figlio, Giuseppe Tornatore, Fortunato Cerlino di Gomorra, Paolo Bonolis, i Måneskin, Enrica Bonaccorti e Valeria Marini tra gli altri, ma è la presenza di Flavia Vento che ha suscitato le reazioni sui social, alcune delle quali un po' pungenti.

ieri alla premiere di once upon a time in hollywood c’era flavia vento, ma non aveva detto che i film di tarantino sono per malati? — vanessa 🛸 (@drypetis) August 3, 2019

perla 2:

- La prima a presentarsi sul red carpet è FLAVIA VENTO, che mesi fa scrisse su Twitter "Tarantino fa film per malati di mente" — Massimo (@maaxxx95) August 3, 2019

Flavia Vento qualche mese fa scrisse che i film di #quentintarantino sono troppo Violenti e poi sta a vede #OnceUponATimeInHollywood

COERENZA!!

Ma poi sta Flavia Vento con che coraggio l'hanno invitata?anzi certa gente mi chiedo. #CEraUnaVoltaAHollywood #Tarantino #Rome — Cᴸᴬ Cᴸᴬ Cᴸᴬᴺᴰ 🎬🐇📽🦁#forcersei🦁 (@TataChips86) August 2, 2019

La premiere di C'era una volta a... Hollywood a Roma, si è svolta non senza polemiche da parte dei fan, che ne hanno contestato l'organizzazione. Oggi Quentin Tarantino e le star del film hanno incontrato la stampa romana per parlare del film che uscirà il 19 settembre.