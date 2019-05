Flavia Vento a DiCaprio: "Quentin Tarantino fa film per malati di mente"

Flavia Vento ha fatto sapere a Leonardo DiCapro, via Twitter, che al suo posto non avrebbe mai accettato di fare un film con Quentin Tarantino.

I follower di Flavia Vento sono abituati alle sue uscite singolari via social, ma pochi giorni fa ha scomodato addirittura Leonardo DiCaprio e solo per fargli sapere che lei non avrebbe mai accettato di recitare in un film di Quentin Tarantino.

L'ex soubrette è una che, via social network e non, commenta un po' di tutto, e d'altronde solo una settimana fa aveva fatto parlare molto di sè per aver fatto una ramanzina su Canale5, direttamente dal salotto di Barbara D'Urso, a Rocco Siffredi. Via twitter, però, le sue critiche sono arrivate fino a Cannes 2019, dove era presente Leonardo DiCaprio, a cui si è direttamente rivolta, per presentare C'era una volta a... Hollywood, ultima opera di Quentin Tarantino. Flavia Vento conosce DiCaprio? No, almeno a quel che sappiamo, ma ci teneva a dirgli che, fosse stata al posto suo, lei non avrebbe mai accettato di fare un film con il regista di Pulp Fiction, uno che fa film per malati di mente.

Mi spiace @LeoDiCaprio ma io non farei mai un film con quentin Tarantino fa film per malati di mente pic.twitter.com/NliFr086Wk — Flavia vento (@Flaviaventosole) 21 maggio 2019

Naturalmente la reazione dei commentatori è stata unanime di scherno per l'ex soubrette, tornata da poco a tempo pieno in TV, come ospite dei programmi pomeridiani e del serale Live - Non è la D'Urso, per parlare della sua svolta religiosa e della castità che dice di mantenere ormai da 3 anni, nonostante la presenza di un fidanzato.

A tanti questo messaggio al divo di Hollywood ha ricordato un'altra telenovela social con protagonista Flavia Vento: ricordate quando qualche anno fa tentò "l'approccio" con Tom Cruise sempre a colpi di tweet? La risposta dell'attore fu esattamente quella di Leonardo DiCaprio in tempi più recenti: non pervenuta.