Flavia Vento: “ecco perché ho abbandonato La Pupa e il Secchione”

Flavia Vento ha abbandonato il programma La Pupa e il Secchione per un grave problema che non ha voluto rivelare a Barbara D'Urso: la showgirl, ormai una professionista nell'abbandono dei reality, si è collegata con la conduttrice a cui non ha voluto spiegare il motivo della sua decisione.

Flavia Vento detiene il record di reality abbandonati, la showgirl in questi anni è andata via da La Fattoria di Daria Bignardi, da due edizioni de L'isola dei Famosi e dal Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini. Anche questa volta Flavia non ha resistito e ha preferito salutare tutti prima di finire il suo percorso, lasciando basita Barbara D'Urso, che da quest'anno conduce il programma di Italia 1.

Nella puntata di ieri, 29 marzo, 'Carmelita' ha mandato in onda un filmato sull'uscita della Vento, rivelando di essere stata avvisata dalla produzione della "notte terribile" passata da Flavia e della sua volontà di andare via. "Ho cercato di farle capire che sarebbe stato carino rimanere e non andare via ancora una volta da un reality, ma lei non ha voluto saperne. È fuggita", ha detto la D'Urso prima di collegarsi con Flavia Vento.

"Sai che non avrei parlato di quello che è successo, sono cose mie private - ha esordito Flavia Vento - Non voglio parlare di questo nello studio televisivo". "Non ti capisco", le ha detto Barbara e la showgirl ha replicato "è successa una cosa di cui non voglio parlare, quando sarà ne parlerò, è una cosa abbastanza grave. Ed è il motivo per cui ho deciso di andarmene e ora non voglio parlare dei miei problemi personali", come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity.

Dallo studio non sono mancate le critiche nei confronti di Flavia, in particolare Antonella Elia, ricordandole la fuga dal Grande Fratello Vip 5, si è rivolta alla Vento dicendole "è patetico tutto questo, dalla casa uscisti dicendo che dovevi dar da mangiare ai cani, adesso che ti inventi?". Alla fine, l'ex concorrente non ha voluto aggiungere altro, continuando a sottolineare la gravità del problema personale che l'ha costretta ad abbandonare.