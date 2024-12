Cenerentola: Kenneth Branagh svela il curioso Easter egg che nessuno aveva notato

Come nel caso dell'originale Disney, i topolini sono parte integrante anche del remake live-action di Cenerentola diretto da Kenneth Branagh nel 201t5. Il film, in arrivo sul piccolo schermo il 29 dicembre per allietare la prima serata di Rai 1 alle ore 21:30, tornerà a mostrare i piccoli aiutanti pelosi della bella Cenerentola, a differenza dell'originale, in questa versione i topolini non parlano.

Kenneth Branagh ha preferito limitarsi a farli squittare, ma a sorpresa nel film c'è un divertente Easter egg svelato dallo stesso regista:

"Avevamo una sceneggiatura segreta per i topi. Con lo sceneggiatore Chris Weitz abbiamo scritto la parte dei topi, che è stata registrata da attori in carne ed ossa".

Branagh ha poi specificato: "Ci sono delle vere e proprie battute negli squittii, in realtà sono parole che, prestando molta attenzione, potreste riuscire a decifrare."

La conversazione tra topi sarebbe, in realtà, una sottotrama del film che rivela il problema del formaggio di Gus Gus.

"Invito chiunque a vedere il film in ralenty e troverete la storia segreta di Gus Gus e del suo problema con il formaggio", ha detto. "Mangiare troppo formaggio è un problema per lui".

Lily James nutre le oche

Un remake tradizionale, ma non troppo

Come rivela la nostra recensione di Cenerentola, Kenneth Branagh ha cercato di non tradire troppo la tradizione mutuando dall'originale i nomi di Gus Gus e del gatto Lucifero.

Cenerentola: i 15 migliori adattamenti

Ma i fan della versione animata del 1950 riconosceranno anche una scena che appare in entrambi i film: il momento in cui a Cenerentola viene detto che non andrà al ballo.

"Si tratta della scena chiave in cui il vestito di Cenerentola viene strappato, la sua famiglia sta andando al ballo, lei corre fuori di casa, china la testa su un pozzo e piange. L'inquadratura da dietro, da una lunga distanza sopra la sua spalla, ripropone un momento dell'originale animato" ha spiegato il regista.

"Non è un'immagine indelebile del film originale, ma ho pensato che fosse un momento importante, anche nel modo in cui viene mostrato. Volevo solo sottolinearlo dicendo, 'Grazie per averci mostrato come organizzare questo momento'".