Cenerentola: Richard Madden fu costretto a nascondere i propri "gioielli" nel costume

Secondo quanto dichiarato da Kenneth Branagh durante il tour promozionale di Cenerentola l'interprete del principe Kit, Richard Madden, fu costretto a nascondere le proprie parti intime nel costume attraverso un metodo poco convenzionale.

Cenerentola: Lily James con il suo principe azzurro Richard Madden in una scena del film

I pantaloni attillati del costume del principe facevano inevitabilmente risaltare i genitali di Madden. Dato che questo film sarebbe dovuto essere adatto alle famiglie furono usati diversi metodi per cercare di nascondere le sue parti intime, come ad esempio far provare a Richard diversi cinturini per gli atleti in modo che nulla potesse essere visto attraverso i pantaloni.

Alcuni membri della troupe raccontarono che una delle cinghie era così stretta che l'attore scozzese, prima di una scena, si mise a piangere dal dolore. I costumi del principe che Madden indossava in questo film presentavano spesso delle splendide sfumature blu, utilizzate al fine di accentuare il colore degli occhi dell'attore.

Cenerentola: il Principe Azzurro Richard Madden in una scena del film

Cenerentola su Rotten Tomatoes ha un punteggio di approvazione dell'83%, basato su 248 recensioni, con una media di 7,10 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Rinfrescante e tradizionale in un'era revisionista la Cenerentola di Kenneth Branagh dimostra che la Disney non ha perso nulla della sua antica magia".