Cenerentola, Jennifer Lopez sarà la produttrice della serie tv musical per Disney+

Una nuova serie musicale ispirata alla Cenerentola di Rodgers & Hammerstein è in sviluppo su Disney+, con Jennifer Lopez alla produzione e Rachel Shukert come showrunner. Il progetto, conteso anche da Amazon, racconta la fiaba dal punto di vista delle fate madrine. Una riscrittura brillante e moderna, nata da un catalogo leggendario e una squadra creativa di peso.

Disney+ prepara una Cenerentola alternativa con Jennifer Lopez alla produzione

Nel regno incantato delle fiabe rivisitate, Disney+ mette in cantiere un nuovo esperimento narrativo che ribalta il punto di vista: una serie musicale basata sulla celebre Cenerentola di Rodgers & Hammerstein, raccontata però attraverso gli occhi delle fate madrine. Prodotta da Skydance Television insieme a Concord Originals e alla Nuyorican Productions di Jennifer Lopez, la serie è attualmente in fase di sviluppo dopo una vera e propria asta tra colossi dello streaming - Disney e Amazon - per accaparrarsene i diritti.

Un ritratto di Jennifer Lopez

A scrivere e guidare il progetto sarà Rachel Shukert, già nota come mente dietro "The Baby-Sitters Club" di Netflix e parte della produzione esecutiva di The Handmaid's Tale e Nine Perfect Strangers su Hulu. L'intenzione è quella di far brillare di luce propria quelle figure solitamente relegate al ruolo di contorno nella narrazione: le fate madrine diventano le protagoniste, con tutta la loro ironia, potenza magica e mistero. Il formato sarà quello della limited series, con una struttura musicale che attinge dal ricco archivio di Concord, lo stesso che custodisce alcuni tra i titoli più amati del musical americano. La volontà, dunque, non è solo quella di rispolverare un classico, ma di rileggerlo da un'angolazione nuova, più audace e forse più sovversiva.

"Cenerentola è uno dei titoli più iconici di Rodgers & Hammerstein", e non sorprende che continui a essere rinnovato per ogni generazione. Originariamente pensata per la televisione nel 1957 - con una giovane Julie Andrews nel ruolo principale e oltre 100 milioni di spettatori incollati allo schermo - la fiaba ha conosciuto numerose reincarnazioni: dalla versione del 1965 con Lesley Ann Warren, fino a quella del 1997 con Brandy e Whitney Houston. Ora è il momento di un nuovo incantesimo, cucito su misura per il piccolo schermo e il gusto contemporaneo.

Accanto a Shukert e Lopez, il team creativo include nomi del calibro di Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Sophia Dilley, Scott Pascucci e Bill Bost. Una squadra d'assalto pronta a infondere nuova linfa alla fiaba, restituendole profondità e spirito con la leggerezza del canto e il potere di una bacchetta narrativa tutta da scoprire.