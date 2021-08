Billy Porter regista della commedia To Be Real

Billy Porter, dopo What If?, ritornerà alla regia con la commedia intitolata To Be Real, prodotta dall'attrice Gabrielle Union.

Billy Porter sarà il regista di una commedia intitolata To Be Real, un progetto prodotto da Gabrielle Union tramite la sua casa di produzione I'll Have Another Productions.

La star di Pose sta attualmente girando il suo film d'esordio, intitolato What IF?.

Ryan Shiraki ha firmato la sceneggiatura del film To Be Real che viene descritto come un insieme di SuxBad - 3 menti sopra il pelo e La rivincita delle sfigate. Al centro della trama del nuovo lungometraggio diretto da Billy Porter ci saranno tre amici queer che fuggono dalla loro città per celebrare il weekend del Pride a New York dove scoprono che la vita sull'arcobaleno è folle, sopra le righe, spesso in grado di dividere, ma alla fine una fiera festa senza fine.

Gabrielle Union sarà la produttrice di To Be Real e Porter è coinvolto inoltre come produttore.

Porter è attualmente impegnato nella realizzazione di What If?, che avrà invece al centro della trama uno studente del liceo che condivide un post sui social media in cui rivela la sua cotta per Kelsa, una ragazza trans che frequenta la sua scuola, situazione che porta a numerosi incoraggiamenti via internet, convincendolo a intraprendere la relazione. I due vivono quindi una storia d'amore durante l'ultimo anno del liceo, situazione che nessuno dei due si aspettava di affrontare.